Битва десятилетия в Британии: Фьюри и Джошуа согласовали дату и место боя

Долгожданное сражение между двумя бывшими чемпионами мира в сверхтяжелом весе, Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа, официально состоится. Британские супертяжеловесы согласовали все детали и выйдут в ринг 11 декабря на стадионе в Кардиффе.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на BBC Sport .

Триумф британских болельщиков и детали соглашения

Долгое время основными претендентами на проведение поединка считались Саудовская Аравия и легендарная арена "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке. Впоследствии команда Джошуа настаивала на "Уэмбли", однако в итоге выбор остановился на крыше арены "Принсиполите" в столице Уэльса.

Контракт Джошуа предусматривал бой именно в Великобритании – перенос в США был невыгоден для боксера из-за американского налогообложения. При этом стадион в Кардиффе позволит собрать десятки тысяч британских фанатов под закрытой крышей в конце года.

Промоутер Эдди Хирн подчеркнул особый статус этого противостояния.

"Вся карьера Энтони сводится к этому бою с Фьюри. Существует огромное отчаянное желание победить, и именно поэтому спорт – это чудо. Я еще никогда так сильно не стремился к победе в поединке", - заявил Хирн.

Путь к мегафайту: промежуточные бои и годы ожиданий

Оба боксера провели подготовительные поединки в июле. 37-летний Тайсон Фьюри в Таиланде остановил 46-летнего Мариуша Ваха в 7-м раунде, а 36-летний Энтони Джошуа в Джидде выбрался из двух нокдаунов в первом раунде и нокаутировал албанца Кристиана Пренга во втором.

История переговоров между боксерами продолжалась годами. Соглашения срывались в 2020-м, 2021-м и 2022-м годах из-за судебных исков и финансовых разногласий. Впрочем, на этот раз сторонам удалось добиться окончательного согласия, которое даст Британии одно из величайших спортивных событий десятилетия.