Украинский легионер после вызова в сборную подписал новый контракт в Англии

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт клуба .

Что известно о новом контракте

22-летний украинец подписал новое соглашение с клубом, рассчитанное до лета 2030 года. Предыдущий договор хавбека истекал годом ранее – в 2029-м.

Варфоломеев присоединился к английскому клубу летом 2025 года, перейдя из чешского "Слована" за 800 тысяч евро. За это время он успел провести за "Линкольн" 45 поединков во всех турнирах, отличившись одним забитым мячом и четырьмя результативными передачами. По итогам прошлого сезона украинец был признан лучшим молодым игроком команды, помог ей получить повышение в классе из Лиги 1 в Чемпионшип.

Иван был зафиксирован в новом мероприятии с Imps! pic.twitter.com/anlGHqYRNz — Lincoln City FC (@LincolnCity_FC) September 23, 2026

Первый вызов в сборную

Стремительный прогресс молодого футболиста не остался незамеченным тренерским штабом национальной команды. Недавно Варфоломеев получил свой дебютный вызов в ряды сборной Украины на матчи Лиги наций.

В текущем сезоне Чемпионшипа украинский хавбек уже провел 9 поединков и записал на свой счет один ассист. Сейчас "Линкольн Сити" занимает 12-е место в турнирной таблице второго по силе дивизиона Англии, имея в активе 11 очков за 8 сыгранных туров. Руководство клуба расценивает продление контракта с украинцем как важный шаг по построению команды на будущее.

Кто такой Иван Варфоломеев

22-летний уроженец Симферополя, воспитанник местной "Таврии", а также львовских "Карпат" и "Руха". Амплуа - центральный полузащитник.

Путь на взрослом уровне начал в составе "Руха": в феврале 2021 года он впервые сыграл в рамках УПЛ, выйдя на замену в поединке против донецкого "Шахтера". Всего за первую команду львовян провел три матча, после чего в 2022 году перебрался в чешский "Слован", где стал игроком основной обоймы и провел 63 поединка. В августе 2025 года Варфоломеев перешел в английский "Линкольн Сити".

Иван является стабильным игроком молодежной сборной Украины. С 2024 года он провел за команду U-21 14 матчей. Ранее полузащитник также выступал за юношеские сборные.