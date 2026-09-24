Український легіонер після виклику до збірної підписав новий контракт у Англії

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний сайт клубу .

Що відомо про новий контракт

22-річний українець підписав нову угоду з клубом, яка розрахована до літа 2030 року. Попередній договір хавбека спливав на рік раніше – у 2029-му.

Варфоломєєв приєднався до англійського клубу влітку 2025 року, перейшовши з чеського "Слована" за 800 тисяч євро. За цей час він встиг провести за "Лінкольн" 45 поєдинків у всіх турнірах, відзначившись одним забитим м'ячем та чотирма результативними передачами. За підсумками минулого сезону українець був визнаний найкращим молодим гравцем команди, допомігши їй здобути підвищення в класі з Ліги 1 до Чемпіоншипа.

Ivan has signed a new deal with the Imps! pic.twitter.com/anlGHqYRNz — Lincoln City FC (@LincolnCity_FC) September 23, 2026

Перший виклик до збірної

Стрімкий прогрес молодого футболіста не залишився непоміченим тренерським штабом національної команди. Нещодавно Варфоломєєв отримав свій дебютний виклик до лав збірної України на матчі Ліги націй.

У поточному сезоні Чемпіоншипа український хавбек уже провів 9 поєдинків та записав на свій рахунок один асист. Наразі "Лінкольн Сіті" посідає 12-ту сходинку в турнірній таблиці другого за силою дивізіону Англії, маючи в активі 11 очок за 8 зіграних турів. Керівництво клубу розцінює подовження контракту з українцем як важливий крок у побудові команди на майбутнє.

Хто такий Іван Варфоломєєв

22-річний уродженець Сімферополя, вихованець місцевої "Таврії", а також – львівських "Карпат" і "Руха". Амплуа – центральний півзахисник.

Шлях на дорослому рівні розпочав у складі "Руха": у лютому 2021 року він уперше зіграв у межах УПЛ, вийшовши на заміну в поєдинку проти донецького "Шахтаря". Загалом за першу команду львів'ян провів три матчі, після чого у 2022 році перебрався до чеського "Слована", де став гравцем основної обойми та відіграв 63 поєдинки. У серпні 2025 року Варфоломєєв перейшов до англійського "Лінкольн Сіті".

Іван є стабільним гравцем молодіжної збірної України. З 2024 року він провів за команду U-21 14 матчів. Раніше півзахисник також виступав за юнацькі збірні.