Нефартовый австралиец: стал известен судья матча Венгрия - Украина в Лиге наций

Матч 1-го тура Лиги наций между сборными Венгрии и Украины обслужит британская бригада судей. Главным арбитром назначен австралийский рефер Джарред Джиллетт, работающий в АПЛ.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт УЕФА .

Кто вошел в судейскую бригаду

Помогать 39-летнему Джарреду Джиллетту на линиях будут ассистенты Нил Дэвис и Ник Гринхелг. Обязанности четвертого арбитра будет выполнять Роберт Джонс.

За работу системы VAR будет отвечать шотландец Эндрю Даллас, а его ассистентом станет англичанин Питер Бенкс.

Роковой опыт для украинцев

У Джарреда Джиллетта уже есть опыт обслуживания поединков с участием украинской команды. В 2023 году он был главным рефери первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги конференций.

Тогда киевское "Динамо" уступило греческому "Арису" в Салониках со счетом 0:1.

Детали и расписание матчей сборной Украины

Поединок против Венгрии станет официальным дебютом для Андреа Мальдеры в должности главного тренера сине-желтых. Матч запланирован на пятницу, 25 сентября – начало в 21:45 по киевскому времени.

Следующей встречей будет ответная игра против венгров, которая состоится 5 октября в словацкой Трави. Это будет номинально домашний матч для Украины.

Кроме Венгрии, украинцы сразятся со сборными Грузии и Северной Ирландии в группе B2.