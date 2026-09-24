Сенсация в Серии А: четырехкратный победитель ЛЧ стал игроком "Удинезе"

Австрийский защитник Давид Алаба, ранее выступавший за "Баварию" и мадридский "Реал", официально стал игроком итальянского "Удинезе". 34-летний футболист подписал соглашение с клубом Серии А на срок до 30 июня 2027 года.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт "Удинезе" .

Первые амбиции Алабы

Австриец подчеркнул, что находится в отличной форме и имеет огромное желание завоевать новые трофеи в Италии.

"Я многое пережил и многое выиграл за свою карьеру, но одно не изменилось: я хочу побеждать снова. Я не прихожу сюда лишь для того, чтобы быть самым опытным игроком команды, и точно не прихожу завершать карьеру", - заявил Давид Алаба.

Также защитник отметил, что готов делиться опытом с младшими партнерами по раздевалке и брать на себя ответственность в сложных матчах.

Звездный статус и трофеи в Мюнхене и Мадриде

Давид Алаба – один из самых титулованных защитников современного футбола: