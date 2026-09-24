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Футбол 24 сентября 2026 · 18:20

Сенсация в Серии А: четырехкратный победитель ЛЧ стал игроком "Удинезе"

Звезда "Баварии" и "Реала" присоединился к итальянскому клубу как свободный агент
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Сенсация в Серии А: четырехкратный победитель ЛЧ стал игроком "Удинезе"
Алаба присоединился к "Удинезе" на один сезон (Фото: udinesecalcio, Instagram)
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Австрийский защитник Давид Алаба, ранее выступавший за "Баварию" и мадридский "Реал", официально стал игроком итальянского "Удинезе". 34-летний футболист подписал соглашение с клубом Серии А на срок до 30 июня 2027 года.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт "Удинезе".

Первые амбиции Алабы

Австриец подчеркнул, что находится в отличной форме и имеет огромное желание завоевать новые трофеи в Италии.

"Я многое пережил и многое выиграл за свою карьеру, но одно не изменилось: я хочу побеждать снова. Я не прихожу сюда лишь для того, чтобы быть самым опытным игроком команды, и точно не прихожу завершать карьеру", - заявил Давид Алаба.

Также защитник отметил, что готов делиться опытом с младшими партнерами по раздевалке и брать на себя ответственность в сложных матчах.

Звездный статус и трофеи в Мюнхене и Мадриде

Давид Алаба – один из самых титулованных защитников современного футбола:

  • Период в "Баварии": сыграл 431 матч, забил 33 гола и завоевал 2 кубка Лиги чемпионов вместе со множеством титулов Бундеслиги;
  • Период в "Реале": присоединился к мадридцам в 2021 году, выиграв еще две Лиги чемпионов и золотые медали Ла Лиги;
  • Выступления за сборную Австрии: провел 117 поединков и отличился 15 мячами, сыграв на двух чемпионатах Европы и мировом первенстве.

Ранее мы сообщали, что звезда сборной Дании расторг контракт с клубом после потери сознания в матче с Украиной.

Теги: Футбол
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Лига наций 24 сентября 21:45
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