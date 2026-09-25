"Пушкаш Арена" перед матчем Украина – Венгрия: 7 фактов о главном стадионе Будапешта

В пятницу, 25 сентября, сборная Украины начнет выступления в Лиге наций-2026/27 матчем против Венгрии. Поединок состоится в Будапеште на "Пушкаше Арене" – главном футбольном стадионе страны.

"Пушкаш Арена" – одна из самых современных в Европе и уже принимала матчи чемпионата Европы, Суперкубок УЕФА и финал Лиги Европы. Sport RBC.UA собрал семь интересных фактов о стадионе, на котором украинцы проведут свой первый матч нового розыгрыша Лиги наций.

Содержит более 67 тысяч зрителей

"Пушкаш Арена" вмещает около 67 тысяч болельщиков. UEFA называет емкость стадиона на уровне 68 тысяч, а для отдельных международных матчей она может отличаться в зависимости от конфигурации трибун.

Арена имеет три яруса трибун. А отсутствие легкоатлетической дорожки позволяет зрителям находиться гораздо ближе к футбольному полю.

Названа в честь Ференца Пушкаша

Стадион носит имя Ференца Пушкаша – легендарного венгерского нападающего, выступавшего за "Гонвед" и мадридский "Реал".

Пушкаш был капитаном знаменитой сборной Венгрии, победившей в 1953 году Англию на "Уэмбли" со счетом 6:3. В составе "Реала" он четырежды забивал в финале Кубка европейских чемпионов 1960 против "Айнтрахта" и стал трехкратным обладателем этого трофея.

Новую арену построили на месте старого стадиона

Пушкаш Арена открылась в 2019 году. Ее построили на месте бывшего "Непштадиона" – старого национального стадиона Венгрии, который позже также носил имя Пушкаша. Именно на старом стадионе прошел один из самых известных матчей в истории венгерского футбола – в 1954 году Венгрия разгромила Англию со счетом 7:1.

Первый матч на новой арене – против Уругвая

Официальное открытие Пушкаша Арены состоялось в ноябре 2019 года. Первым матчем на новом стадионе стала товарищеская встреча Венгрия – Уругвай. Хозяева уступили со счетом 1:2, а игру посетили более 65 тысяч болельщиков.

"Пушкаш Арена" (фото: Getty Images)

Здесь проводили Евро-2020.

Пушкаш Арена была одной из главных арен чемпионата Европы-2020, который из-за пандемии фактически состоялся в 2021 году.

В Будапеште сыграли четыре матча турнира – три игры группового этапа и один матч 1/8 финала. Стадион принимал, в частности, встречи с участием сборных Венгрии, Португалии, Франции и Германии.

Здесь уже определяли победителей еврокубковых трофеев

"Пушкаш Арена" принимала сразу два больших финала УЕФА. В сентябре 2020 года здесь прошел Суперкубок УЕФА, в котором "Бавария" победила "Севилью" – 2:1.

А 31 мая 2023 стадион стал местом проведения финала Лиги Европы между "Севильей" и "Ромой". Испанский клуб завоевал трофей в серии пенальти.

Украина впервые сыграет на "Пушкаш Арене"

Матч против Венгрии станет для национальной сборной Украины первой игрой на Пушкаше Арене. Поединок состоится 25 сентября и откроет для обеих команд выступления в группе B2 Лиги наций-2026/27. Кроме Украины и Венгрии в квартете играют Грузия и Северная Ирландия.

Для украинской команды это будет первое знакомство с ареной, которая за семь лет существования уже приняла матчи Евро, Суперкубок УЕФА и финал Лиги Европы.