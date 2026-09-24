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Інше 24 вересня 2026 · 19:07

"Це лякає більше за травму": зірковий олімпійський чемпіон потрапив під шквал расизму

Легенда світового дзюдо зіткнувся з травлею після коментаря на політичну тему
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
"Це лякає більше за травму": зірковий олімпійський чемпіон потрапив під шквал расизму
Тедді Рінер (Фото: teddyriner, Instagram)
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Французька прокуратура розпочала офіційне розслідування за фактом расистських образ та кібербулінгу на адресу легендарного дзюдоїста Тедді Рінера. Натиск хейту в мережі обрушився на спортсмена після його публічної заяви про загрозу з боку ультраправих політичних сил.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційну заяву прокуратури Парижа в Instagram.

Скандальне інтерв'ю та реакція правоохоронців

Справа набула розголосу після виходу ефіру спортивного шоу Stade 2. Відповідаючи на запитання про зростання екстремізму у Франції перед майбутніми президентськими виборами, 11-разовий чемпіонат світу зізнався, що його найбільше непокоїть саме ультраправий рух.

"Це лякає мене навіть більше, ніж власна травма плеча", - відверто прокоментував ситуацію Тедді Рінер.

Після цього спортсмен зіткнувся із хвилею агресії у соцмережах. Прокуратура Парижа доручила розслідування Центральному офісу з боротьби зі злочинами проти людяності та злочинами на ґрунті ненависті. На підтримку свого атлета вже офіційно виступив і клуб "ПСЖ", з яким дзюдоїст нещодавно продовжив контракт до 2028-го року.

Проблеми зі здоров'ям та плани на Олімпіаду-2028

Політичні суперечки розгорілися на тлі важкого періоду у спортивній кар'єрі легенди:

  • Через рецидив травми правого плеча Рінер змушений пропустити світову першість у Баку наступного місяця;
  • 35-річний важковаговик прагне вибороти своє четверте індивідуальне "золото" на Олімпійських іграх у Лос-Анджелесі в 2028 році;
  • Якщо француз кваліфікується на Ігри-2028, ця Олімпіада стане вже шостою та фінальною у його кар'єрі (на той момент йому виповниться 39 років).

Раніше ми повідомляли про скандал в фігурному катанні - росіянин Плющенко потрапив на Гран-прі, скориставшись іншим прапором.

Теги: Спортсмени
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