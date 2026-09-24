"Це лякає більше за травму": зірковий олімпійський чемпіон потрапив під шквал расизму

Французька прокуратура розпочала офіційне розслідування за фактом расистських образ та кібербулінгу на адресу легендарного дзюдоїста Тедді Рінера. Натиск хейту в мережі обрушився на спортсмена після його публічної заяви про загрозу з боку ультраправих політичних сил.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційну заяву прокуратури Парижа в Instagram.
Справа набула розголосу після виходу ефіру спортивного шоу Stade 2. Відповідаючи на запитання про зростання екстремізму у Франції перед майбутніми президентськими виборами, 11-разовий чемпіонат світу зізнався, що його найбільше непокоїть саме ультраправий рух.
"Це лякає мене навіть більше, ніж власна травма плеча", - відверто прокоментував ситуацію Тедді Рінер.
Після цього спортсмен зіткнувся із хвилею агресії у соцмережах. Прокуратура Парижа доручила розслідування Центральному офісу з боротьби зі злочинами проти людяності та злочинами на ґрунті ненависті. На підтримку свого атлета вже офіційно виступив і клуб "ПСЖ", з яким дзюдоїст нещодавно продовжив контракт до 2028-го року.
Політичні суперечки розгорілися на тлі важкого періоду у спортивній кар'єрі легенди:
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