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Інше 24 вересня 2026 · 14:39

Скандал у фігурному катанні: росіянин Плющенко потрапив на Гран-прі, скориставшись іншим прапором

Офіцер армії РФ та затятий прихильник війни засвітився на змаганнях в Туреччині
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Скандал у фігурному катанні: росіянин Плющенко потрапив на Гран-прі, скориставшись іншим прапором
Євген Плющенко (фото надане Українською федерацією фігурного катання на ковзанах)
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Українська федерація фігурного катання на ковзанах відреагувала на появу російського тренера Євгена Плющенка на етапі юніорського Гран прі в Анкарі.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційну заяву організації.

Як Плющенко отримав акредитацію

В українській Федерації зазначили, що російський тренер перебував на змаганнях, де виступав його син, який, що цікаво, був заявлений під прапором Азербайджану.

Українська сторона звернула увагу на те, що Плющенко є відкритий прихильник війни проти України та має військове звання. У Федерації вважають суперечливим його допуск до міжнародних змагань.

Скандал у фігурному катанні: росіянин Плющенко потрапив на Гран-прі, скориставшись іншим прапором

Син Плющенка представляв на турнірі Азербайджан (фото надане Українською федерацією фігурного катання на ковзанах)

Реакція на цинічне порушення

У своїй заяві українська Федерація висловила обурення рішенням організаторів надати Плющенку акредитацію.

"Викликає подив рішення азербайджанських колег, які заявили на змагання як тренера відвертого прихильника війни, а також організаторів етапу юнацького Гран-прі в Анкарі, які надали йому акредитацію", - йдеться у заяві.

В організації також поставили питання щодо критеріїв допуску російських спортсменів, тренерів та офіційних осіб до міжнародних стартів.

"Чи мають вагу в такому разі розроблені в ISU критерії допуску до змагань російських спортсменів, тренерів та офіційних осіб, якщо їх положення не просто не дотримуються, але й суперечать етичним основам спорту?" - заявили в українській Федерації.

Раніше чемпіонка Європи з художньої гімнастики розповіла, як потрапила під російський удар в Києві.

Теги: Спортсмени
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