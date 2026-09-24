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Футбол 24 вересня 2026 · 09:57

Український тренер очолив європейський клуб: рятуватиме аутсайдера з дна турнірної таблиці

Юрій Максимов повернувся до Азербайджану, де вигравав Кубок країни
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Український тренер очолив європейський клуб: рятуватиме аутсайдера з дна турнірної таблиці
Юрій Максимов (фото: ФК "Ворскла")
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Відомий український фахівець Юрій Максимов повернувся до роботи в іноземному чемпіонаті. Досвідчений наставник узявся за складний виклик у клубі з елітного дивізіону Азербайджану "Араз-Нахчиван", який наразі переживає глибоку ігрову кризу.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на прес-службу клубу.

Новий виклик для Максимова

Угоду з 57-річним фахівцем укладено до завершення сезону-2026/27. Для Максимова це не перша робота в азербайджанській Прем'єр--лізі. У період із грудня 2017 по липень 2018 року він успішно тренував клуб "Кешля" (нині – "Шамаха"), з яким виборов національний Кубок.

За свою кар'єру наставник також очолював низку відомих українських та закордонних команд, зокрема "Ворсклу", "Дніпро-1", "Кривбас", "Оболонь" та донецький "Металург". Останнім місцем його роботи була "Ворскла", яку він залишив улітку 2025 року – після вильоту полтавців з УПЛ.

Український тренер очолив європейський клуб: рятуватиме аутсайдера з дна турнірної таблиці

Рятувальна місія українця

Новій команді Максимова потрібні кардинальні зміни. Після шести зіграних турів національного чемпіонату "Араз-Нахчиван" безнадійно застряг на останній, 12-й сходинці турнірної таблиці, маючи в активі лише два залікові бали.

Цікаво, що Максимов став уже другим українським тренером біля керма цього клубу за останній час – із січня по травень 2026 року колектив тренував Андрій Демченко. Перед новим наставником поставлено складне завдання вивести команду з кризового стану та покращити її результати в елітному дивізіоні.

Раніше ми повідомляли, що екс-тренер "Шахтаря" Йовічевіч офіційно отримав нову роботу.

Теги: Футбол
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