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Теніс 24 вересня 2026 · 09:28

Калініна з камбеком принесла Україні першу перемогу на Кубку Біллі Джин Кінг

Ангеліна відігралася після невдалого першого сету та принесла збірній важливий бал
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Калініна з камбеком принесла Україні першу перемогу на Кубку Біллі Джин Кінг
Ангеліна Калініна (фото: ФТУ)
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Ангеліна Калініна принесла перше очко у скарбничку збірної України у чвертьфіналі Кубка Біллі Джин Кінг. Українка провела непростий матч проти бельгійки Яни Оціпки.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на результатами турніру.

Кубок Біллі Джин Кінг 2026. 1/4 фіналу

Україна – Бельгія – 1:0

Ангеліна Калініна – Яна Оціпка – 6:7 (6:8), 6:1, 6:1

Важкий старт та переломний момент

Ангеліна Калініна першою з українок вийшла на корт у чвертьфінальному протистоянні з Бельгією. Суперницею 48-ї ракетки світу стала 21-річна Яна Оціпка, яка посідає скромне 474 місце в рейтингу WTA.

Поєдинок розпочався непросто для українки. У першому сеті суперниці йшли рівно, дійшовши до тайбрейку, де бельгійка зуміла вирвати перемогу з рахунком 8:6.

Проте надалі Калініна повністю перехопила ініціативу. У другій партії вона віддала суперниці лише один гейм, а у вирішальному третьому сеті закріпила свою перевагу з аналогічним результатом 6:1. Загалом зустріч тривала трохи більше двох годин.

Продовження боротьби на турнірі

Завдяки цій вольовій перемозі збірна України повела в рахунку у чвертьфінальній серії, де для загального успіху необхідно здобути дві перемоги. У наступному протистоянні на корт вийшли перша ракетка України Еліна Світоліна та бельгійка Грет Міннен.

Зазначимо, що переможець протистояння між збірними України та Бельгії у півфіналі турніру зустрінеться з переможцем у парі Італія – Китай.

Раніше першим півфіналістом Кубка Біллі Джин Кінг стала Чехія, яка розбила Велику Британію.

Теги: Теніс Збірна України
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