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Баскетбол 24 вересня 2026 · 07:39

Лень покинув "Басконію" через дев'ять днів після підписання контракту

Українець навіть не встиг дебютувати за нову команду
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Лень покинув "Басконію" через дев'ять днів після підписання контракту
Олексій Лень (фото: instagram.com/alexlen_25)
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Український центровий Олексій Лень достроково припинив співпрацю з іспанською "Басконією". Баскетболіст встиг провести з командою лише одне тренування.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний сайт клубу.

Неочікуваний фінал у Країні Басків

"Басконія" з іспанської Віторії-Гастейс офіційно оголосила про розірвання угоди з українським центровим Олексієм Ленем. Сторони припинили співпрацю за обопільною згодою всього через дев'ять днів після укладання дворічного контракту.

Ветеран українського баскетболу навіть не встиг дебютувати за новий колектив. Відпрацювавши лише одне тренування, 33-річний центровий відчув дискомфорт у стопі та змушений був пропустити матч Суперкубка Іспанії проти "Ховентута".

Старі травми та рішення сторін

За інформацією іспанських медіа, проблеми пов'язані з наслідками пошкодження, якого гравець зазнав ще виступаючи у минулому сезоні за мадридський "Реал", де він боровся з підошовним фасціїтом.

Після кількох днів медичних консультацій клуб та баскетболіст вирішили, що найкращим виходом стане дострокове припинення дії договору. Таке рішення дасть Леню необхідний час, аби повністю розібратися з дискомфортом та спокійно підготуватися до подальшого продовження кар'єри. Нагадаємо, за плечима українця 12 сезонів досвіду в НБА.

Раніше ми повідомляли, що лідер "Черкаських Мавп" продовжить кар'єру у Латвії.

Теги: Баскетбол Чемпіонат Іспанії Алексей Лень
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