Лень покинул "Басконию" спустя девять дней после подписания контракта

Украинский центровой Алексей Лень досрочно прекратил сотрудничество с испанской "Басконией". Баскетболист успел провести с командой только одну тренировку.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт клуба .

Неожиданный финал в Стране Басков

"Баскония" из испанской Витории-Гастейс официально объявила о расторжении соглашения с украинским центровым Алексеем Ленем. Стороны прекратили сотрудничество по взаимному согласию всего через девять дней после заключения двухлетнего контракта.

Ветеран украинского баскетбола даже не успел дебютировать за новый коллектив. Отработав только одну тренировку, 33-летний центровой почувствовал дискомфорт в стопе и вынужден был пропустить матч Суперкубка Испании против "Ховентута".

Старые травмы и решения сторон

По информации испанских медиа, проблемы связаны с последствиями повреждения, которое игрок получил еще выступая в прошлом сезоне за мадридский "Реал", где он боролся с подошвенным фасцитом.

После нескольких дней медицинских консультаций клуб и баскетболист решили, что лучшим выходом станет досрочное прекращение договора. Такое решение даст Леню необходимое время, чтобы полностью разобраться с дискомфортом и спокойно подготовиться к дальнейшему продолжению карьеры. Напомним, за плечами украинца 12 сезонов опыта в НБА.