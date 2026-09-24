Калинина с камбеком принесла Украине первую победу на Кубке Билли Джин Кинг

Ангелина Калинина принесла первое очко в копилку сборной Украины в четвертьфинале Кубка Билли Джин Кинг. Украинка провела непростой матч против бельгийки Яны Оципки.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на результаты турнира .

Кубок Билли Джин Кинг 2026. 1/4 финала

Украина – Бельгия – 1:0

Ангелина Калинина – Яна Отипко – 6:7 (6:8), 6:1, 6:1

Тяжелый старт и переломный момент

Ангелина Калинина первой из украинок вышла на корт в четвертьфинальном противостоянии с Бельгией. Соперницей 48-й ракетки мира стала 21-летняя Яна Оципка, занимающая скромное 474 место в рейтинге WTA.

Поединок начался непросто для украинки. В первом сете соперницы шли ровно, дойдя до тайбрейка, где бельгийка сумела вырвать победу со счетом 8:6.

Однако в дальнейшем Калинина полностью перехватила инициативу. Во второй партии она отдала сопернице всего один гейм, а в решающем третьем сете закрепила свое преимущество с аналогичным результатом 6:1. В общей сложности встреча длилась чуть больше двух часов.

Продолжение борьбы на турнире

Благодаря этой волевой победе сборная Украины повела в счете в четвертьфинальной серии, где для всеобщего успеха необходимо одержать две победы. В следующем противостоянии на корт вышли первая ракетка Украины Элина Свитолина и бельгийка Грет Миннен.

Отметим, что победитель противостояния между сборными Украины и Бельгии в полуфинале турнира встретится с победителем в паре Италия – Китай.