Украина выиграла первую медаль Евро-2026 по боксу

Сборная Украины завоевала первую медаль чемпионата Европы-2026 по боксу, который проходит в Софии. Ирина Луцак стала бронзовым призером континентального первенства в весовой категории до 80 кг.

Как Луцак выиграла бронзовую медаль чемпионата Европы

Украинская спортсменка выступала в весовой категории до 80 кг. В полуфинальном поединке Ирина встретилась с представительницей Ирландии Лизой О'Рурк. Луцак уступила сопернице единогласное решение судей со счетом 0:5 – все пять рефери предпочли ирландскую боксерку.

Таким образом, Ирина Луцак остановилась в шаге от финала, но принесла Украине первую награду на чемпионате Европы-2026.

Ирина Луцак: чемпионка Украины и Европы U-23

Ирина Луцак представляет Ивано-Франковскую область и является воспитанницей Ивано-Франковской областной детско-юношеской спортивной школы. Боксер родом из Печенежина. Ее тренером является заслуженный тренер Украины Василий Кондрат.

В 2024 году Луцак стала чемпионкой Европы среди спортсменов до 23 лет в весовой категории до 81 кг. Тогда она вошла в состав украинской команды, получившей первое общекомандное место на континентальном первенстве.

В июне 2026 года Луцак стала чемпионкой Украины среди элиты в категории до 80 кг. В финальном поединке она одержала победу и завоевала золотую медаль национального первенства.

Еще две медали Украины могут стать серебряными или золотыми

У Украины еще два финалиста чемпионата Европы-2026. Анна Охота пробилась в финал женской весовой категории до 48 кг, где встретится с российской боксершей. Эльвин Алиев также вышел в финал – он сразится за золото в категории до 65 кг.

Еще два представителя мужской сборной Украины – Павел Иллюша и Айдер Абдураимов – достались полуфиналов своих весовых категорий и уже гарантировали себе по меньшей мере бронзовые медали.

Чемпионат Европы-2026 по боксу проходит в Софии с 15 по 26 сентября. На турнире Украину представляют 20 боксеров – десять мужчин и десять женщин.