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Футбол 23 вересня 2026 · 18:51

Друга спроба: колишній тренер "Шахтаря" очолив європейський гранд

Хорватський фахівець включив до тренерського штабу українських спеціалістів
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Друга спроба: колишній тренер "Шахтаря" очолив європейський гранд
Йовічевіч вдруге очолить "Лудогорець" (Фото: pfcludogorets1945, Instagram)
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Колишній наставник донецького "Шахтаря", "Дніпра-1" та "Карпат" Ігор Йовічевіч став новим головним тренером болгарського "Лудогорця". 52-річний фахівець замінив Томаса Райса, який перейшов до турецького "Трабзонспора".

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційну сторінку клубу в Instagram.

Український слід у тренерському штабі

Ігор Йовічевіч проведе перше тренування з болгарською командою вже 24 вересня. Деталі угоди клуб поки не розголошує.

Разом із хорватом до тренерського штабу "Лудогорця" увійшли фахівці, з якими він працював у попередніх клубах:

  • Юрій Беньо - український асистент;
  • Андрій Ханас - український асистент;
  • Хав'єр Лаурена - іспанський тренер із фізичної підготовки.

"Я щасливий, що знову повертаюся до своєї родини. У мене є мрія, яка, вірю, здійсниться", - прокоментував призначення Йовічевіч.

Друга спроба у Болгарії та кар'єрний шлях

Це вже друге призначення хорвата на посаду керманича "золотих". Раніше під орудою Йовічевіча у 2024-2025 роках "Лудогорець" оформив внутрішній требл - виграв чемпіонат, Кубок та Суперкубок Болгарії;

Останнім місцем роботи хорватського фахівця є польський "Відзев". Йовічевіч працював у Лодзі в 2025-2026 роках.

В Україні фахівець приводив донецький "Шахтар" до золотих медалей УПЛ у сезоні-2022/23, а також успішно тренував "Дніпро-1" та львівські "Карпати".

У своїй кар'єрі фахівець також встиг попрацювати зі словенським "Цельє", "Динамо" (Загреб) та саудівським "Аль-Раедом".

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Теги: Футбол
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