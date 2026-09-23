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Футбол 23 сентября 2026 · 18:51

Вторая попытка: бывший тренер "Шахтера" возглавил европейский гранд

Хорватский специалист включил в тренерский штаб украинских специалистов
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Вторая попытка: бывший тренер "Шахтера" возглавил европейский гранд
Йовичевич во второй раз возглавит "Лудогорец" (Фото: pfcludogorets1945, Instagram)
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Бывший наставник донецкого "Шахтера", "Днепра-1" и "Карпат" Игорь Йовичевич стал новым главным тренером болгарского "Лудогорца". 52-летний специалист заменил перешедшего в турецкий "Трабзонспор" Томаса Райса.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальную страницу клуба в Instagram.

Украинский след в тренерском штабе

Игорь Йовичевич проведет первую тренировку с болгарской командой уже 24 сентября. Детали сделки клуб пока не разглашает.

Вместе с хорватом в тренерский штаб "Лудогорца" вошли специалисты, с которыми он работал в предыдущих клубах:

  • Юрий Беньо – украинский ассистент;
  • Андрей Ханас – украинский ассистент;
  • Хавьер Лаурена – испанский тренер по физической подготовке.

"Я счастлив, что снова возвращаюсь в свою семью. У меня есть мечта, которая, верю, сбудется", - прокомментировал назначение Йовичевич.

Вторая попытка в Болгарии и карьерный путь

Это уже второе назначение хорвата на должность кормчего "золотых". Ранее под руководством Йовичевича в 2024-2025 годах "Лудогорец" оформил внутренний требл - выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Болгарии;

Последним местом работы хорватского специалиста является польский "Видзев". Йовичевич работал в Лодзи в 2025-2026 годах.

В Украине специалист приводил донецкий "Шахтер" к золотым медалям УПЛ в сезоне-2022/23, а также успешно тренировал "Днепр-1" и львовские "Карпаты".

В своей карьере специалист также успел поработать со словенским "Целье", "Динамо" (Загреб) и саудовским "Аль-Раедом".

Ранее мы сообщали, что Кобин официально начал работу в "Рухе".

Теги: Футбол
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