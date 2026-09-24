Украинский тренер возглавил европейский клуб: будет спасать аутсайдера со дна турнирной таблицы

Известный украинский специалист Юрий Максимов вернулся к работе в иностранном чемпионате. Опытный наставник взялся за сложный вызов в клубе из элитного дивизиона Азербайджана "Араз-Нахчиван", переживающего глубокий игровой кризис.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на пресс-службу клуба .

Новый вызов для Максимова

Соглашение с 57-летним специалистом заключено до завершения сезона-2026/27. Для Максимова это не первая работа в азербайджанской Премьер-лиге. В период с декабря 2017 по июль 2018 года он успешно тренировал клуб "Кешля" (ныне - "Шамаха"), с которым завоевал национальный Кубок.

За свою карьеру наставник также возглавлял ряд известных украинских и зарубежных команд, в частности, "Ворсклу", "Днепр-1", "Кривбасс", "Оболонь" и донецкий "Металлург". Последним местом его работы была "Ворскла", которую он оставил летом 2025 года – после вылета полтавчан из УПЛ.

Спасательная миссия украинца

Новой команде Максимова нужны кардинальные перемены. После шести сыгранных туров национального чемпионата "Араз-Нахчиван" безнадежно застрял на последней, 12-й строчке турнирной таблицы, имея в активе всего два зачетных балла.

Интересно, что Максимов стал уже вторым украинским тренером у руля этого клуба за последнее время – с января по май 2026 года коллектив тренировал Андрей Демченко. Перед новым наставником стоит сложная задача вывести команду из кризисного состояния и улучшить ее результаты в элитном дивизионе.