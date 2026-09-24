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Футбол 24 сентября 2026 · 09:57

Украинский тренер возглавил европейский клуб: будет спасать аутсайдера со дна турнирной таблицы

Юрий Максимов вернулся в Азербайджан, где выигрывал Кубок страны
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Украинский тренер возглавил европейский клуб: будет спасать аутсайдера со дна турнирной таблицы
Юрий Максимов (фото: ФК "Ворскла")
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Известный украинский специалист Юрий Максимов вернулся к работе в иностранном чемпионате. Опытный наставник взялся за сложный вызов в клубе из элитного дивизиона Азербайджана "Араз-Нахчиван", переживающего глубокий игровой кризис.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на пресс-службу клуба.

Новый вызов для Максимова

Соглашение с 57-летним специалистом заключено до завершения сезона-2026/27. Для Максимова это не первая работа в азербайджанской Премьер-лиге. В период с декабря 2017 по июль 2018 года он успешно тренировал клуб "Кешля" (ныне - "Шамаха"), с которым завоевал национальный Кубок.

За свою карьеру наставник также возглавлял ряд известных украинских и зарубежных команд, в частности, "Ворсклу", "Днепр-1", "Кривбасс", "Оболонь" и донецкий "Металлург". Последним местом его работы была "Ворскла", которую он оставил летом 2025 года – после вылета полтавчан из УПЛ.

Украинский тренер возглавил европейский клуб: будет спасать аутсайдера со дна турнирной таблицы

Спасательная миссия украинца

Новой команде Максимова нужны кардинальные перемены. После шести сыгранных туров национального чемпионата "Араз-Нахчиван" безнадежно застрял на последней, 12-й строчке турнирной таблицы, имея в активе всего два зачетных балла.

Интересно, что Максимов стал уже вторым украинским тренером у руля этого клуба за последнее время – с января по май 2026 года коллектив тренировал Андрей Демченко. Перед новым наставником стоит сложная задача вывести команду из кризисного состояния и улучшить ее результаты в элитном дивизионе.

Ранее мы сообщали, что экс-тренер "Шахтера" Йовичевич официально получил новую работу.

Теги: Футбол
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