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Другое 24 сентября 2026 · 14:39

Скандал в фигурном катании: россиянин Плющенко попал на Гран-при, воспользовавшись другим флагом

Офицер армии РФ и ярый сторонник войны засветился на соревнованиях в Турции
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Скандал в фигурном катании: россиянин Плющенко попал на Гран-при, воспользовавшись другим флагом
Евгений Плющенко (фото предоставлено Украинской федерацией фигурного катания на коньках)
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Украинская федерация фигурного катания на коньках отреагировала на появление российского тренера Евгения Плющенко на этапе юниорского Гран-при в Анкаре.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальное заявление организации.

Как Плющенко получил аккредитацию

В украинской Федерации отметили, что российский тренер находился на соревнованиях, где выступал его сын, который, что интересно, был заявлен под флагом Азербайджана.

Украинская сторона обратила внимание на то, что Плющенко открытый сторонник войны против Украины и имеет воинское звание. В Федерации считают спорным его допуск к международным соревнованиям.

Скандал в фигурном катании: россиянин Плющенко попал на Гран-при, воспользовавшись другим флагом

Сын Плющенко представлял на турнире Азербайджан (фото предоставлено Украинской федерацией фигурного катания на коньках)

Реакция на циничное нарушение

В своем заявлении украинская Федерация выразила возмущение решением организаторов предоставить Плющенко аккредитацию.

"Вызывает удивление решение азербайджанских коллег, которые заявили на соревнования в качестве тренера откровенного сторонника войны, а также организаторов этапа юниорского Гран-при в Анкаре, которые предоставили ему аккредитацию", - говорится в заявлении.

В организации также поставили вопрос относительно критериев допуска российских спортсменов, тренеров и официальных лиц к международным стартам.

"Имеют ли в таком случае вес разработанные в ISU критерии допуска к соревнованиям российских спортсменов, тренеров и официальных лиц, если их положения не просто не соблюдаются, но и противоречат этическим основам спорта?" - заявили в украинской Федерации.

Ранее чемпионка Европы по художественной гимнастике рассказала, как попала под российский удар в Киеве.

Теги: Спортсмены
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