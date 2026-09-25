Ліга націй: дебют Клоппа, дубль Голанда і успіх Португалії

У Лізі націй УЄФА зіграли перші матчі групового етапу. Центральним протистоянням стала зустріч в Амстердамі, куди в гості до збірної Нідерландів приїхала Німеччина. Кріштіану Роналду та збірна Португалії відкрили нову сторінку своєї історії разом із Жорже Жезусом, здобувши перемогу над Вельсом, а дубль Ерлінга Голанда допоміг Норвегії здолати Данію.

Дивізіон А: суперматч і бенефіс Голанда

Ключовим матчем цього дня була зустріч Нідерландів та Німеччини. Хаві дебютував на чолі "помаранчевих", а Юрген Клопп провів перший матч на чолі німецької команди. І "Бундестім" були близькими до того, аби потішити свого тренера перемогою.

Утім, гол Фелікса Нмечі на 32-й хвилині не став вирішальним. Коді Гакпо, вже у компенсований до матчу час, зміг врятувати Нідерланди від поразки – 1:1.

У північному дербі між Норвегією та Данією все прогнозовано вирішив фактор Ерлінга Голанда – лідер норвежців оформив дубль і приніс перемогу своїй команді. Як не намагалися данці, взяти бодай один бал їм не вдалося – 3:2 на користь Норвегії.

Ерлінг Голанд приніс перемогу Норвегії (фото: UEFA)

Збірна Португалії відкрила нову сторінку своєї історії. Тепер команду тренує Жорже Жезус і його першим іспитом став матч проти збірної Вельсу. Жоау Фелікс на 22-й хвилині вивів португальців вперед. Кріштіану Роналду забив на початку другого тайму, але його скасували через офсайд.

Зрештою, збірна Греції на виїзді здобула перемогу над командою Сербії. Попри пропущений м'яч вже на 4-й хвилині, греки змогли зрівняти рахунок і навіть вирвати перемогу – Анастасіос Дувікас приніс перемогу своїй команді.

Ліга В: Косово б'є Ірландію, Австрія дотиснула Ізраїль

Два матчі відбулися в Лізі В. Збірна Косова з мінімальним рахунком 1:0 перемогла команду Ірландії. На 83-й хвилині Ведат Мурікі став автором єдиного взяття воріт у матчі. Відзначимо, що у складі косовської команди 73 хвилини відіграв форвард футбольного клубу "Харків" Батон Забергджа.

А от збірна Австрії у Лінці обіграла збірну Ізраїіля. Ще на 89-й хвилині на табло був рівний рахунок (1:1), але в останню хвилину основного часу Філіпп Мвене вивів австрійців вперед, а у компенсований час Саша Калайджич встановив остаточний рахунок – 3:1.

Ліга D: Литва не залишила шансів Ліхтенштейну

І в найслабшому дивізіоні Ліги націй відбулося два матчі. Мальта в гостях впоралася із Андоррою (2:1). А от Литва не дозовлила Ліхтенштейну створити сенсацію: на початку другої половини литовці забили два м'ячі і змогли зберегти свої ворота в недоторканності.

Результати першого ігрового дня Ліги націй (фото: beIN Sports)