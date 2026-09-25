Левченко назвал проблему нападающих сборной Украины и вспомнил травмированного Степанова

Бывший футболист сборной Украины Евгений Левченко считает, что команде важно иметь баланс во всех линиях, а молодые нападающие должны получать больше доверия. Об этом эксперт высказался в эксклюзивном комментарии Sport RBC.UA .

Левченко о Довбике и Яремчуке

"Хочется, чтобы у нас во всех линиях был баланс. Я понимаю, что Довбик является нашим лидером во многих аспектах. Поэтому желаю ему скорейшего восстановления", – сказал Евгений Левченко.

Он также обратил внимание на положительный психологический фон у Романа Яремчука. 30-летний нападающий наконец-то получил игровое время в составе "Олимпиакоса" и забил победный мяч в матче Лиги Европы против "Ягеллонии".

"Что касается Яремчука, то я рад за него – ему удалось забить за "Олимпиакос". Мы всегда с небольшим ужасом наблюдаем за тем, как мало игровых минут получают наши футболисты в иностранных чемпионатах. Как ни крути, а самый главный аспект – это постоянная игровая практика. А для нападающего, конечно же, еще и голы", – сказал Левченко.

Степанов заслужил вызов

Отдельно бывший игрок сборной Украины отметил Артема Степанова, получившего вызов в национальную команду из "Утрехта". По мнению Левченко, нападающий мог бы стать вариантом для усиления атакующей линии команды.

"Хорошим кандидатом на усиление атакующей линии был бы Артем Степанов, которого вызвали из "Утрехта". Но, как известно, к сожалению, он получил травму в матче чемпионата", – говорит эксперт.

Евгений Левченко отмечает, что вызов Степанова в сборную был логичным, ведь 19-летний нападающий ярко начал новый сезон. В составе "Утрехта" Артем стал одним из самых приятных открытий в первых турах Эредивизии.

"Такой аванс ему выдали за то, что он забил пять голов и хорошо зарекомендовал себя в чемпионате Нидерландов – это очень круто. Есть определенные возможности проявить себя в этой сборной. Поэтому хочется, чтобы такие игроки появлялись в сборной чаще и получали доверие от главного тренера", – отметил Левченко.