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Бокс 25 сентября 2026 · 13:33

Сенсационное решение WBA: Фьюри и Джошуа сразятся за чемпионский пояс Усика

Организация неожиданно изменила правила для британских суперзвезд и понизила в статусе представителя РФ
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Сенсационное решение WBA: Фьюри и Джошуа сразятся за чемпионский пояс Усика
Бой между Фьюри и Джошуа получит чемпионский статус (коллаж: Ring Magazine)
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Долгожданный мегафайт между бывшими чемпионами мира Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа получил новый статус. Всемирная боксерская ассоциация (WBA) приняла резонансное решение по чемпионскому поясу, которое уже вызвало бурную реакцию и угрозы обжалования со стороны лагеря россиянина Мурата Гассиева.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Ring Magazine.

Новые ставки в британском противостоянии

По информации авторитетного издания Ring Magazine, бой между Фьюри и Джошуа, который запланирован на 11 декабря 2026 года на арене "Principality Stadium" в валлийском Кардиффе, будет проведен за титул WBA Super в тяжелом весе.

Напомним, что после того, как в конце июня украинец Александр Усик добровольно отказался от всех своих чемпионских регалий, ситуация в сверхтяжелом весе претерпела серьезные изменения.

Сначала руководство Всемирной боксерской ассоциации повысило обладателя второстепенного пояса WBA Regular Мурата Гассиева до статуса полноценного чемпиона, а тот даже успел провести успешную защиту победив немца Питера Кадиру.

Впрочем, в сентябре WBA изменила свое решение. Теперь главный титул организации, WBA Super, будет разыгран в поединке Фьюри и Джошуа.

Возмущение лагеря Гассиева

Из-за такого решения WBA Гассиева фактически вернули в предыдущий статус обладателя второстепенного титула WBA Regular.

Представители боксера уже подняли шум и готовят официальные жалобы. В частности, сопромоутер россиянина Ивайло Гоцев публично выразил недовольство, заявив, что появление нового "суперчемпиона" нарушает внутреннюю логику рейтингов, поскольку у них якобы уже есть действующий обладатель титула.

Кому достались чемпионские пояса Усика

Между тем, другие пояса, от которых ранее отказался Александр Усик, уже нашли новых владельцев:

  • WBC: Полноценным чемпионом автоматически стал немецкий боец Агит Кабаел.
  • IBF: Вакантный трофей завоевал хорват Филипп Хргович после победы над Мозесом Итаумой.
  • WBO: Титул принадлежит Даниэлю Дюбуа, который готовится к реваншу против Фабио Уордли.

Ранее мы сообщали, что Тайсон Фьюри обвинил Хирна в предательстве собственного боксера.

Теги: Бокс Александр Усик Тайсон Фьюри Энтони Джошуа
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