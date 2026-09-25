Сенсационное решение WBA: Фьюри и Джошуа сразятся за чемпионский пояс Усика

Долгожданный мегафайт между бывшими чемпионами мира Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа получил новый статус. Всемирная боксерская ассоциация (WBA) приняла резонансное решение по чемпионскому поясу, которое уже вызвало бурную реакцию и угрозы обжалования со стороны лагеря россиянина Мурата Гассиева.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Ring Magazine .

Новые ставки в британском противостоянии

По информации авторитетного издания Ring Magazine, бой между Фьюри и Джошуа, который запланирован на 11 декабря 2026 года на арене "Principality Stadium" в валлийском Кардиффе, будет проведен за титул WBA Super в тяжелом весе.

Напомним, что после того, как в конце июня украинец Александр Усик добровольно отказался от всех своих чемпионских регалий, ситуация в сверхтяжелом весе претерпела серьезные изменения.

Сначала руководство Всемирной боксерской ассоциации повысило обладателя второстепенного пояса WBA Regular Мурата Гассиева до статуса полноценного чемпиона, а тот даже успел провести успешную защиту победив немца Питера Кадиру.

Впрочем, в сентябре WBA изменила свое решение. Теперь главный титул организации, WBA Super, будет разыгран в поединке Фьюри и Джошуа.

Tyson Fury vs Anthony Joshua был бы для WBA 'super' heavyweight title, The Ring's @MikeCoppinger был учтен.



Murat Gassiev является текущим членом WBA's 'regular' heavyweight title. #FuryJoshua December 11th Live only on Netflix pic.twitter.com/SKK8slE67E — Ring Magazine (@ringmagazine) September 24, 2026

Возмущение лагеря Гассиева

Из-за такого решения WBA Гассиева фактически вернули в предыдущий статус обладателя второстепенного титула WBA Regular.

Представители боксера уже подняли шум и готовят официальные жалобы. В частности, сопромоутер россиянина Ивайло Гоцев публично выразил недовольство, заявив, что появление нового "суперчемпиона" нарушает внутреннюю логику рейтингов, поскольку у них якобы уже есть действующий обладатель титула.

Кому достались чемпионские пояса Усика

Между тем, другие пояса, от которых ранее отказался Александр Усик, уже нашли новых владельцев: