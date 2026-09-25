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Бокс 25 вересня 2026 · 13:33

Сенсаційне рішення WBA: Ф'юрі та Джошуа битимуться за чемпіонський пояс Усика

Організація несподівано змінила правила для британських суперзірок і понизила у статусі представника РФ
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Сенсаційне рішення WBA: Ф'юрі та Джошуа битимуться за чемпіонський пояс Усика
Бій між Ф'юрі та Джошуа отримає чемпіонський статус (колаж: Ring Magazine)
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Довгоочікуваний мегафайт між колишніми чемпіонами світу Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа отримав новий статус. Всесвітня боксерська асоціація (WBA) ухвалила резонансне рішення щодо чемпіонського пояса, яке вже викликало бурхливу реакцію та погрози оскарження з боку табору росіянина Мурата Гассієва.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на Ring Magazine.

Нові ставки в британському протистоянні

За інформацією авторитетного видання Ring Magazine, бій між Ф'юрі та Джошуа, який запланований на 11 грудня 2026 року на арені "Principality Stadium" у валлійському Кардіффі, буде проведений за титул WBA Super у надважкій вазі.

Нагадаємо, що після того, як наприкінці червня українець Олександр Усик добровільно відмовився від усіх своїх чемпіонських регалій, ситуація в надважкій вазі зазнала серйозних змін.

Спочатку керівництво Всесвітньої боксерської асоціації підвищило володаря другорядного пояса WBA Regular Мурата Гассієва до статусу повноцінного чемпіона, а той навіть встиг провести успішний захист перемігши німця Пітера Кадіру.

Втім, у вересні WBA змінила своє рішення. Тепер головний титул організації, WBA Super, буде розіграний у поєдинку Ф'юрі та Джошуа.

Обурення табору Гассієва

Через таке рішення WBA Гассієва фактично повернули до попереднього статусу володаря другорядного титулу WBA Regular.

Представники боксера вже здійняли галас і готують офіційні скарги. Зокрема, співпромоутер росіянина Івайло Гоцев публічно висловив невдоволення, заявивши, що поява нового "суперчемпіона" порушує внутрішню логіку рейтингів, оскільки у них нібито вже є чинний володар титулу.

Кому дісталися чемпіонські пояси Усика

Тим часом інші пояси, від яких раніше відмовився Олександр Усик, уже знайшли нових власників:

  • WBC: Повноцінним чемпіоном автоматично став німецький боєць Агіт Кабаєл.
  • IBF: Вакантний трофей здобув хорват Філіп Хргович після перемоги над Мозесом Ітаумою.
  • WBO: Титул належить Даніелю Дюбуа, який готується до реваншу проти Фабіо Вордлі.

Раніше ми повідомляли, що Тайсон Ф'юрі звинуватив Хірна у зраді власного боксера.

Теги: Бокс Олександр Усик Тайсон Ф'юрі Ентоні Джошуа
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