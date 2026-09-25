Сенсаційне рішення WBA: Ф'юрі та Джошуа битимуться за чемпіонський пояс Усика

Довгоочікуваний мегафайт між колишніми чемпіонами світу Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа отримав новий статус. Всесвітня боксерська асоціація (WBA) ухвалила резонансне рішення щодо чемпіонського пояса, яке вже викликало бурхливу реакцію та погрози оскарження з боку табору росіянина Мурата Гассієва.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на Ring Magazine .

Нові ставки в британському протистоянні

За інформацією авторитетного видання Ring Magazine, бій між Ф'юрі та Джошуа, який запланований на 11 грудня 2026 року на арені "Principality Stadium" у валлійському Кардіффі, буде проведений за титул WBA Super у надважкій вазі.

Нагадаємо, що після того, як наприкінці червня українець Олександр Усик добровільно відмовився від усіх своїх чемпіонських регалій, ситуація в надважкій вазі зазнала серйозних змін.

Спочатку керівництво Всесвітньої боксерської асоціації підвищило володаря другорядного пояса WBA Regular Мурата Гассієва до статусу повноцінного чемпіона, а той навіть встиг провести успішний захист перемігши німця Пітера Кадіру.

Втім, у вересні WBA змінила своє рішення. Тепер головний титул організації, WBA Super, буде розіграний у поєдинку Ф'юрі та Джошуа.

Tyson Fury vs Anthony Joshua will be for the WBA 'super' heavyweight title, The Ring’s @MikeCoppinger has learned.



Murat Gassiev is the current holder of the WBA's 'regular' heavyweight title.#FuryJoshua December 11th Live only on Netflix pic.twitter.com/SKK8slE67E — Ring Magazine (@ringmagazine) September 24, 2026

Обурення табору Гассієва

Через таке рішення WBA Гассієва фактично повернули до попереднього статусу володаря другорядного титулу WBA Regular.

Представники боксера вже здійняли галас і готують офіційні скарги. Зокрема, співпромоутер росіянина Івайло Гоцев публічно висловив невдоволення, заявивши, що поява нового "суперчемпіона" порушує внутрішню логіку рейтингів, оскільки у них нібито вже є чинний володар титулу.

Кому дісталися чемпіонські пояси Усика

Тим часом інші пояси, від яких раніше відмовився Олександр Усик, уже знайшли нових власників: