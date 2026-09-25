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Футбол 25 сентября 2026 · 12:34

Конопля вернулся: украинец помог "Буруссии" одержать уверенную победу

Защитник сыграл первый матч после травмы в Германии
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Конопля вернулся: украинец помог "Буруссии" одержать уверенную победу
Ефим Конопля вышел в стартовом составе (фото: borussia.com)
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Украинский защитник Ефим Конопля впервые за два месяца вышел на поле в составе "Боруссии" Менхенгладбах. Футболист сыграл в товарищеском матче против "Зигена".

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт клуба.

Первые минуты после возвращения

Немецкая команда провела контрольный спарринг против клуба "Спортфройнде Зиген", который выступает в четвертом по силе дивизионе (Региональной лиге). Встреча завершилась уверенной победой "жеребцов" со счетом 3:0.

Ефим Конопля вышел в стартовом составе менхенгладбахцев и отыграл весь первый тайм, после чего тренерский штаб произвел плановую замену игрока вместе с еще несколькими партнерами. Результативными действиями украинец не отметился, однако успешно отработал 45 минут игрового времени.

Хронология и последствия травмы

Напомним, что 27-летний защитник присоединился к клубу Бундеслиги в конце мая. Однако уже в июле во время спарринга против "Рот-Вайсс Эссен" он получил неприятное столкновение, в результате которого покинул поле на 12-й минуте, держась за правое колено.

Медицинское обследование выявило у защитника частичный разрыв медиальной коллатеральной связки. Из-за этого повреждения Конопля пропустил весь стартовый отрезок сезона и первые официальные матчи команды, а также не смог помочь сборной Украины.

Ожидается, что после международной паузы он сможет полноценно претендовать на дебют в официальных матчах Бундеслиги.

Ранее мы сообщили, что украинский легионер, после вызова в сборную, подписал новый контракт в Англии.

Теги: Футбол Чемпионат Германии Боруссия
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