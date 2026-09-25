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Футбол 25 вересня 2026 · 12:34

Конопля повернувся: українець допоміг "Буруссії" здобути впевнену перемогу

Захисник зіграв перший матч після травми в Німеччині
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Конопля повернувся: українець допоміг "Буруссії" здобути впевнену перемогу
Юхим Конопля вийшов у стартовому складі (фото: borussia.com)
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Український захисник Юхим Конопля вперше за два місяці вийшов на поле у складі "Боруссії" Менхенгладбах. Футболіст зіграв у товариському матчі проти "Зігена".

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний сайт клубу.

Перші хвилини після повернення

Німецька команда провела контрольний спаринг проти клубу «Спортфройнде Зіген», який виступає в четвертому за силою дивізіоні (Регіональній лізі). Зустріч завершилася впевненою перемогою "жеребців" із рахунком 3:0.

Юхим Конопля вийшов у стартовому складі менхенгладбахців та відіграв увесь перший тайм, після чого тренерський штаб здійснив планову заміну гравця разом із ще кількома партнерами. Результативними діями українець не відзначився, проте успішно відпрацював 45 хвилин ігрового часу.

Хронологія та наслідки травми

Нагадаємо, що 27-річний захисник приєднався до клубу Бундесліги наприкінці травня. Проте вже у липні під час спарингу проти "Рот-Вайсс Ессен" він зазнав неприємного зіткнення, внаслідок якого залишив поле на 12-й хвилині, тримаючись за праве коліно.

Медичне обстеження виявило у захисника частковий розрив медіальної колатеральної зв'язки. Через це пошкодження Конопля пропустив увесь стартовий відрізок сезону та перші офіційні матчі команди, а також не зміг допомогти збірній України.

Очікується, що після міжнародної паузи він зможе повноцінно претендувати на дебют в офіційних матчах Бундесліги.

Раніше ми повідомили, що український легіонер після виклику до збірної підписав новий контракт у Англії.

Теги: Футбол Чемпіонат Німеччини Боруссія
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