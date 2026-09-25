Винні майже за всіма звинуваченнями: "Манчестер Сіті" може втратити чемпіонські титули

"Манчестер Сіті" відмовився спростовувати інформацію про те, що незалежна комісія визнала клуб винним у більшості пунктів справи про фінансові порушення в Прем'єр-лізі. За інформацією джерел, йдеться про винуватість у 114 із 115 висунутих звинувачень.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на видання ESPN .

Реакція сторін та загроза суворого покарання

На запит журналістів представники Прем'єр-ліги відмовилися від коментарів, пославшись на "приватний та конфіденційний процес". У свою чергу "Манчестер Сіті" оприлюднив офіційну заяву, наголосивши, що розгляд справи досі триває.

"Процес Прем’єр-ліги триває, суттєві його елементи ще мають бути завершені з дотриманням суворої конфіденційності. Позиція клубу залишається послідовною. Клуб сумлінно дотримувався належної процедури протягом восьми років, розраховуючи на неупередженість регулятора", - заявили в клубі.

Також джерела повідомляли про спробу "містян" накласти судову заборону на публікацію перших новин про вердикт, проте в клубі це заперечують. Очікується, що "Сіті" обов'язково оскаржить рішення. У разі підтвердження вини клуб чекає великий штраф, зняття очок або навіть виключення з АПЛ.

Хронологія розслідування та минулі скандали

Судовий процес є результатом тривалого протистояння між лігою та футбольним гігантом:

Прем'єр-ліга стверджує, що клуб надавав недостeменну фінансову звітність у період з 2009-го по 2018-й рік;

офіційні звинувачення були висунуті в лютому 2023-го року після чотирьох років розслідування;

слухання проходили в Лондонському центрі вирішення міжнародних спорів з вересня по грудень 2024-го року;

у лютому 2020-го року УЄФА вже відстороняв "Сіті" від єврокубків на 2 роки за порушення ФФП, проте тоді Спортивний арбітражний суд (CAS) скасував бан через 5 місяців, зменшивши штраф до 10 млн євро.

Зміни в списку чемпіонів

Серед можливих наслідків покарання "містян" може бути втрата кількох чемпіонських титулів "Манчестер Сіті". Зокрема, чемпіоном сезону-2013/14 може стати "Ліверпуль", який тоді відстав від Манчестера на два бали.

Це означатиме, що легенда АПЛ Стівен Джеррард вперше виграє "золото" чемпіонату Англії.

Також ще щонайменше два чемпіонських титули може отримати "Манчестер Юнайтед". Йдеться про сезон-2017/18, коли команда під керівництвом Жозе Моурінью фінішувала другою, відставши від "містян" на 19 очок.

Також "Юнайтед" може стати чемпіоном сезону-2020/21 - тоді "дияволи" під керівництвом Оле Гуннера Сульшера відстали від "Сіті" на 12 очок. Потенційно "Юнайтед" може отримати навіть третє чемпіонство, якщо результати сезону-2011/12 також будуть переглянуті.

Тоді "Манчестер Юнайтед" під керівництвом Сера Алекса Фергюсона поступився "Манчестер Сіті" лише через різницю забитих та пропущених м'ячів. Саме тоді Серхіо Агуеро забив легендарний гол у ворота "Квінз Парк Рейнджерс" на останніх секундах.