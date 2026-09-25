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Футбол 25 сентября 2026 · 23:45

Ударное возвращение: Украина минимально победила Венгрию в Лиге наций

Единственный гол в матче забил вернувшийся в состав "сине-желтых" Даниил Сикан
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Ударное возвращение: Украина минимально победила Венгрию в Лиге наций
Сикан отпраздновал возвращение в сборную голом (Фото: Getty Images)
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Сборная Украины начала выступления в дивизионе B Лиги наций. На стадионе "Пушкаш Арена" команда Андреа Мальдера минимально победила сборную Венгрии.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Сборная Украины перед матчем

Матч против сборной Венгрии стал первым официальным матчем, где во главе национальной команды был Андреа Мальдера. Во время пресс-конференции итальянский специалист рассказал о состоянии Матвея Пономаренко и Романа Яремчука. А также поделился мыслями о будущем Михаила Мудрика в сборной.

В конце концов, Роман Яремчук действительно не попал в заявку на игру против венгров. А вот Матвей Пономаренко, хоть и попал в заявку, оказался на скамейке запасных .

Лига наций, Лига B, группа 2

Венгрия – Украина – 0:1 (0:1, 0:0)
Гол: Сикан, 42.

Венгрия: Тот, Керкез – Чингер – Орбан – Болла, Виталиш – Чонгвае – Шефер – Собослаи, Лукач – Реджич.

Украина: Потрошитель, Миколенко – Матвиенко – Забарный – Крупский, Судаков – Бражко – Очеретько – Цыганков, Ванат – Сикан.

Первый тайм. Жесткая игра без центра поля

Команды долго не могли приспособиться друг к другу – и поэтому игра проходила почти без центра поля. Несмотря на это, моментов возникало немного – но более качественные создавали именно венгры.

Например, стоит вспомнить удар Лукача в крестовину и еще один удар из пределов штрафной от Боллы чуть выше поперечины. Сборная Украины ответила лишь двумя дальними ударами – и если попытка Сикана была действительно опасна, то удар у Цыганкова откровенно не получился.

Но уже после 21 минуты рисунок игры поменялся - команды начали контролировать мяч отрезками по 2-5 минут. Переломным моментом стал эпизод с участием Бражка и Шефера – украинский полузащитник сыграл опасно и рассек голову венгра. Да и в целом обе команды играли жестко - и, несмотря на две желтые карточки и 12 фолов в общей сложности, судья на самом деле разрешал играть жестко.

После паузы на медицинскую помощь команды играли уже по другому. В этом рисунке игры опаснее также выглядели венгры – и имели несколько опасных моментов в конце тайма. Однако на перерыв команды ушли при счете 0:1 в пользу Украины – Георгий Судаков навесил с левого фланга в штрафную, где Даниил Сикан отклеился от защитников и пробил голову в противоход Тоту.

Ударное возвращение: Украина минимально победила Венгрию в Лиге наций На перерыв команды ушли с преимуществом сборной Украины (Фото: УАФ)

Второй тайм. Выдержать давление

Во втором тайме рисунок игры снова изменился – теперь Венгрия явно играла первым номером, тогда как Украина отдала мяч. Недолгие периоды, когда "сине-желтые" владели мячом, использовались для того, чтобы перевести дух, а не чтобы организовать опасную контратаку.

Не удивительно, что даже моментов у ворот Тота было мало, не то что ударов. Однако даже при такой игре у Украины был шанс удвоить преимущество на 76-й минуте, когда Олег Очеретько выводил Краснопира один на один - но Игорь не смог переиграть венгерского вратаря.

Отдельно стоит отметить важный эпизод вне футбольного поля – украинские ультрас развернули на трибунах баннер, который привлекал внимание к ситуации в оккупированных Олешках.

После момента Краснопира ситуация на поле почти не изменилась – владела мячом и создавала моменты именно Венгрия. Но теперь и Украина наконец-то начала отвечать немногочисленными, но опасными выпадами.

Наибольшей проблемой нашей сборной стало удаление Александра Назаренко уже в компенсированное время - наш полузащитник получил вторую желтую карточку и спровоцировал толкотню между игроками и рядами запасных сборных.

В итоге желтые карточки дополнительно получили Собослай, Цыганков, Матвиенко и Керкез. Но этот эпизод так и не повлиял на итоговый результат матча – сборная Украины начала выступление в Лиге наций с победы.

Ранее эксхавбек сборной Украины Евгений Левченко дал комментарий Sport RBC.UA о старте сборной Украины в Лиге наций.

Теги: Футбол Лига наций
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