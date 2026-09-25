Ударное возвращение: Украина минимально победила Венгрию в Лиге наций

Сборная Украины перед матчем

Матч против сборной Венгрии стал первым официальным матчем, где во главе национальной команды был Андреа Мальдера. Во время пресс-конференции итальянский специалист рассказал о состоянии Матвея Пономаренко и Романа Яремчука. А также поделился мыслями о будущем Михаила Мудрика в сборной.

В конце концов, Роман Яремчук действительно не попал в заявку на игру против венгров. А вот Матвей Пономаренко, хоть и попал в заявку, оказался на скамейке запасных .

Лига наций, Лига B, группа 2

Венгрия – Украина – 0:1 (0:1, 0:0)

Гол: Сикан, 42.

Венгрия: Тот, Керкез – Чингер – Орбан – Болла, Виталиш – Чонгвае – Шефер – Собослаи, Лукач – Реджич.

Украина: Потрошитель, Миколенко – Матвиенко – Забарный – Крупский, Судаков – Бражко – Очеретько – Цыганков, Ванат – Сикан.

Первый тайм. Жесткая игра без центра поля

Команды долго не могли приспособиться друг к другу – и поэтому игра проходила почти без центра поля. Несмотря на это, моментов возникало немного – но более качественные создавали именно венгры.

Например, стоит вспомнить удар Лукача в крестовину и еще один удар из пределов штрафной от Боллы чуть выше поперечины. Сборная Украины ответила лишь двумя дальними ударами – и если попытка Сикана была действительно опасна, то удар у Цыганкова откровенно не получился.

Но уже после 21 минуты рисунок игры поменялся - команды начали контролировать мяч отрезками по 2-5 минут. Переломным моментом стал эпизод с участием Бражка и Шефера – украинский полузащитник сыграл опасно и рассек голову венгра. Да и в целом обе команды играли жестко - и, несмотря на две желтые карточки и 12 фолов в общей сложности, судья на самом деле разрешал играть жестко.

После паузы на медицинскую помощь команды играли уже по другому. В этом рисунке игры опаснее также выглядели венгры – и имели несколько опасных моментов в конце тайма. Однако на перерыв команды ушли при счете 0:1 в пользу Украины – Георгий Судаков навесил с левого фланга в штрафную, где Даниил Сикан отклеился от защитников и пробил голову в противоход Тоту.

На перерыв команды ушли с преимуществом сборной Украины (Фото: УАФ)

Второй тайм. Выдержать давление

Во втором тайме рисунок игры снова изменился – теперь Венгрия явно играла первым номером, тогда как Украина отдала мяч. Недолгие периоды, когда "сине-желтые" владели мячом, использовались для того, чтобы перевести дух, а не чтобы организовать опасную контратаку.

Не удивительно, что даже моментов у ворот Тота было мало, не то что ударов. Однако даже при такой игре у Украины был шанс удвоить преимущество на 76-й минуте, когда Олег Очеретько выводил Краснопира один на один - но Игорь не смог переиграть венгерского вратаря.

Отдельно стоит отметить важный эпизод вне футбольного поля – украинские ультрас развернули на трибунах баннер, который привлекал внимание к ситуации в оккупированных Олешках.

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Акции по ultras group United Ukraine в Puskas Arena (Hungary v Ukraine 25/29/26) pic.twitter.com/wkZlDvDU9c — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) September 25, 2026

После момента Краснопира ситуация на поле почти не изменилась – владела мячом и создавала моменты именно Венгрия. Но теперь и Украина наконец-то начала отвечать немногочисленными, но опасными выпадами.

Наибольшей проблемой нашей сборной стало удаление Александра Назаренко уже в компенсированное время - наш полузащитник получил вторую желтую карточку и спровоцировал толкотню между игроками и рядами запасных сборных.

В итоге желтые карточки дополнительно получили Собослай, Цыганков, Матвиенко и Керкез. Но этот эпизод так и не повлиял на итоговый результат матча – сборная Украины начала выступление в Лиге наций с победы.