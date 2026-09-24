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Футбол 24 сентября 2026 · 20:13

Хочу говорить о тех, кто в составе: Мальдера ответил о будущем Мудрика в сборной

Главный тренер сборной Украины убежден, что в дальнейшем Михаил может стать важным ресурсом для команды
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Хочу говорить о тех, кто в составе: Мальдера ответил о будущем Мудрика в сборной
Мальдера уверен, что мудрик поможет сборной (Фото: УАФ)
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Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера перед игрой Лиги наций против Венгрии рассказал об вингере Михаиле Мудрике. Итальянский специалист отметил, что в будущем Михаил может усилить сборную.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на пресс-конференцию Мальдеры.

Как Мальдера оценивает вингера

Главный тренер сборной пожалел, что Мудрик получил травму и не смог усилить "сине-желтых" во время этого окна матчей. Однако заверил, что хорошо знает характеристики вингера.

"Я хочу говорить о тех игроках, кто сейчас у нас в составе. Я рад иметь этих игроков, которые с нами. В будущем, когда Мудрик сможет вернуться, он будет очень важным ресурсом для национальной сборной", - подчеркнул Мальдера.

Контакт тренера и игрока

Стоит отметить, что, когда стало известно о травме украинца, Андреа Мальдера связался с ним. Также сборная Украины находится на контакте и с "Тоттенхэмом".

Тогда Мальдер сказал футболисту, что тот должен быть спокойным. И что в будущем у Мудрика еще будут шансы сыграть за сборную.

Ранее мы также сообщали, что Мальдера рассказал, готов ли Пономаренко к игре против Венгрии .

Теги: Футбол
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Лига наций 24 сентября 21:45
Нидерланды - : - Германия
Лига наций 24 сентября 21:45
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Лига наций 24 сентября 21:45
Португалия - : - Уэльс
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