Хочу говорить о тех, кто в составе: Мальдера ответил о будущем Мудрика в сборной

Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера перед игрой Лиги наций против Венгрии рассказал об вингере Михаиле Мудрике. Итальянский специалист отметил, что в будущем Михаил может усилить сборную.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на пресс-конференцию Мальдеры.

Как Мальдера оценивает вингера

Главный тренер сборной пожалел, что Мудрик получил травму и не смог усилить "сине-желтых" во время этого окна матчей. Однако заверил, что хорошо знает характеристики вингера.

"Я хочу говорить о тех игроках, кто сейчас у нас в составе. Я рад иметь этих игроков, которые с нами. В будущем, когда Мудрик сможет вернуться, он будет очень важным ресурсом для национальной сборной", - подчеркнул Мальдера.

Контакт тренера и игрока

Стоит отметить, что, когда стало известно о травме украинца, Андреа Мальдера связался с ним. Также сборная Украины находится на контакте и с "Тоттенхэмом".

Тогда Мальдер сказал футболисту, что тот должен быть спокойным. И что в будущем у Мудрика еще будут шансы сыграть за сборную.