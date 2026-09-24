Хочу говорити про тих, хто в складі: Мальдера відповів про майбутнє Мудрика в збірній

Головний тренер збірної України Андреа Мальдера перед грою Ліги націй проти Угорщини розповів про вінгера Михайла Мудрика. Італійський фахівець зазначив, що в майбутньому Михайло може підсилити збірну.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на пресконференцію Мальдери.

Як Мальдера оцінює вінгера

Головний тренер збірної пошкодував, що Мудрик отримав травму, і не зміг підсилити "синьо-жовтих" під час цього вікна матчів. Проте запевнив, що добре знає характеристики вінгера.

"Я хочу говорити про тих гравців, хто є зараз у нас в складі. Я радий мати цих гравців, які з нами. В майбутньому, коли Мудрик зможе повернутися, він буде дуже важливим ресурсом для національної збірної", - підкреслив Мальдера.

Контакт тренера та гравця

Варто зазначити, що коли стало відомо про травму українця, Андреа Мальдера зв'язався з ним. Також збірна України перебуває на контакті і з "Тоттенгемом".

Тоді Мальдера сказав футболісту, що той має бути спокійним. І що в майбутньому у Мудрика ще будуть шанси зіграти за збірну.