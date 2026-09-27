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Футбол 27 вересня 2026 · 13:36

УЕФА призначив на матч Грузія – Україна скандального арбітра: що з ним не так

Азербайджанець Аліяр Агаєв раніше неодноразово працював на матчах українських клубів та збірних
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
УЕФА призначив на матч Грузія – Україна скандального арбітра: що з ним не так
Аліяр Агаєв (фото: affa.az)
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Матч другого туру Ліги націй між збірними Грузії та України обслуговуватиме суддівська бригада з Азербайджану.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний сайт УЄФА.

Що відомо про Агаєва

Матч Грузія – Україна, який відбудеться 27 вересня у Тбілісі, обслуговуватиме бригада арбітрів на чолі з 38-річним азербайджанцем Аліяром Агаєвим.

На лініях йому допомагатимуть співвітчизники Зейнал Зейналов та Акіф Аміралі, а обов'язки четвертого арбітра виконуватиме Рауф Джабаров. За систему ВАР відповідатимуть італієць Алеандро Ді Паоло та азербайджанець Інгілаб Мамедов.

Фігура головного рефері привертає до себе чималу увагу українських вболівальників. Торік Агаєв разом із асистентами Зейналовим та Аміралі їздив до Москви, де обслуговував товариський матч між збірними Росії та Нігерії.

Згодом під час роботи на єврокубковому матчі за участю житомирського "Полісся" азербайджанський рефері проігнорував запитання журналістів щодо своєї поїздки до країни-агресорки.

Як азербайджанець судив українців

Загалом за свою кар'єру Агаєв неодноразово перетинався з українськими клубами та збірними різних вікових категорій, зокрема судив ігри "Динамо", "Зорі", "Ворскли" та "Полісся".

Робота на матчах клубів

  • Серпень 2015 року: Агаєв працював на матчі "Ворскла" – "Жиліна" у кваліфікації Ліги Європи. Полтавці здобули перемогу з рахунком 3:1, проте за сумою двох зустрічей цього виявилося недостатньо для проходу далі.
  • Грудень 2019 року: Обслуговував домашній поєдинок київського "Динамо" проти швейцарського "Лугано" в груповому раунді Ліги Європи, який завершився нічиєю 1:1.
  • Грудень 2020 року: За суддівства цього рефері луганська "Зоря" в групі Ліги Європи влаштувала розгром грецького АЕК в Афінах із рахунком 3:0.
  • Серпень 2025 року: Остання на сьогодні офіційна зустріч – житомирське "Полісся" у кваліфікації Ліги конференцій поступилося італійській "Фіорентині" (0:3).

Робота на матчах українських збірних

  • Національна збірна: У листопаді 2014 року Агаєв обслуговував товариський матч України проти Литви, який завершився без забитих м'ячів (0:0). У складі нашої команди з того часу залишився тільки Андрій Ярмоленко.
  • Молодіжні та юнацькі збірні: У послужному списку рефері є впевнені перемоги наших юнаків. Зокрема, збірна України (U-17) під його наглядом розбила однолітків з Естонії (5:1), а команда (U-19) розгромила Чорногорію з рахунком 4:0.

Грузія – Україна: деталі матчу

Матч другого туру Ліги націй відбудеться у понеділок, 28 вересня, на стадіоні "Динамо" імені Боріса Пайчадзе в Тбілісі. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.

До цієї гри збірна України підходить після успішного старту в турнірі – у першому турі підопічні Андреа Мальдери на виїзді мінімально здолали Угорщину (1:0).

Натомість грузини розпочали груповий етап із домашньої поразки від Північної Ірландії (0:1), після чого місцева федерація футболу звільнила головного тренера Віллі Саньоля.

Раніше стало відомо, що Кіліан Мбаппе отримав важку травму в матчі за збірну Франції в Лізі націй.

Теги: Футбол Ліга націй
Головні матчі
Кубок Біллі Джин Кінг 27 вересня 12:00
Україна - : - Чехія
Ліга націй 27 вересня 19:00
Сербія - : - Нідерланди
Ліга націй 27 вересня 21:45
Німеччина - : - Греція
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