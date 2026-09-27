УЕФА призначив на матч Грузія – Україна скандального арбітра: що з ним не так

Матч другого туру Ліги націй між збірними Грузії та України обслуговуватиме суддівська бригада з Азербайджану.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний сайт УЄФА.
Матч Грузія – Україна, який відбудеться 27 вересня у Тбілісі, обслуговуватиме бригада арбітрів на чолі з 38-річним азербайджанцем Аліяром Агаєвим.
На лініях йому допомагатимуть співвітчизники Зейнал Зейналов та Акіф Аміралі, а обов'язки четвертого арбітра виконуватиме Рауф Джабаров. За систему ВАР відповідатимуть італієць Алеандро Ді Паоло та азербайджанець Інгілаб Мамедов.
Фігура головного рефері привертає до себе чималу увагу українських вболівальників. Торік Агаєв разом із асистентами Зейналовим та Аміралі їздив до Москви, де обслуговував товариський матч між збірними Росії та Нігерії.
Згодом під час роботи на єврокубковому матчі за участю житомирського "Полісся" азербайджанський рефері проігнорував запитання журналістів щодо своєї поїздки до країни-агресорки.
Загалом за свою кар'єру Агаєв неодноразово перетинався з українськими клубами та збірними різних вікових категорій, зокрема судив ігри "Динамо", "Зорі", "Ворскли" та "Полісся".
Робота на матчах клубів
Робота на матчах українських збірних
Матч другого туру Ліги націй відбудеться у понеділок, 28 вересня, на стадіоні "Динамо" імені Боріса Пайчадзе в Тбілісі. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.
До цієї гри збірна України підходить після успішного старту в турнірі – у першому турі підопічні Андреа Мальдери на виїзді мінімально здолали Угорщину (1:0).
Натомість грузини розпочали груповий етап із домашньої поразки від Північної Ірландії (0:1), після чого місцева федерація футболу звільнила головного тренера Віллі Саньоля.
Раніше стало відомо, що Кіліан Мбаппе отримав важку травму в матчі за збірну Франції в Лізі націй.