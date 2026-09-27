УЕФА назначил на матч Грузия – Украина скандального арбитра: что с ним не так

Матч второго тура Лиги наций между сборными Грузии и Украины будет обслуживать судейская бригада из Азербайджана.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт УЕФА.
Матч Грузия – Украина, который состоится 27 сентября в Тбилиси, будет обслуживать бригада арбитров во главе с 38-летним азербайджанцем Алиаром Агаевым.
На линиях ему будут помогать соотечественники Зейнал Зейналов и Акиф Амирали, а обязанности четвёртого арбитра будет исполнять Рауф Джабаров. За систему ВАР будут отвечать итальянец Алеандро Ди Паоло и азербайджанец Ингилаб Мамедов.
Фигура главного рефери привлекает большое внимание украинских болельщиков. В прошлом году Агаев вместе с помощниками Зейналовым и Амирали ездил в Москву, где обслуживал товарищеский матч между сборными России и Нигерии.
Впоследствии во время работы на еврокубковом матче с участием житомирского "Полесья" азербайджанский рефери проигнорировал вопросы журналистов о своей поездке в страну-агрессорку.
В целом за свою карьеру Агаев неоднократно пересекался с украинскими клубами и сборными разных возрастов, в частности судил игры "Динамо", "Зари", "Ворсклы" и "Полесья".
Работа на матчах клубов
Работа на матчах украинских сборных
Матч второго тура Лиги наций состоится в понедельник, 28 сентября, на стадионе "Динамо" имени Бориса Пайчадзе в Тбилиси. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.
К этой игре сборная Украины подходит после успешного старта в турнире – в первом туре подопечные Андреа Мальдеры на выезде минимально одолели Венгрию (1:0).
Грузины начали групповой этап с домашнего поражения от Северной Ирландии (0:1), после чего местная федерация футбола уволила главного тренера Вилли Саньоля.
Ранее стало известно, что Килиан Мбаппе получил тяжелую травму в матче за сборную Франции в Лиге наций.