УЕФА назначил на матч Грузия – Украина скандального арбитра: что с ним не так

Матч второго тура Лиги наций между сборными Грузии и Украины будет обслуживать судейская бригада из Азербайджана.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт УЕФА .

Что известно об Агаеве

Матч Грузия – Украина, который состоится 27 сентября в Тбилиси, будет обслуживать бригада арбитров во главе с 38-летним азербайджанцем Алиаром Агаевым.

На линиях ему будут помогать соотечественники Зейнал Зейналов и Акиф Амирали, а обязанности четвёртого арбитра будет исполнять Рауф Джабаров. За систему ВАР будут отвечать итальянец Алеандро Ди Паоло и азербайджанец Ингилаб Мамедов.

Фигура главного рефери привлекает большое внимание украинских болельщиков. В прошлом году Агаев вместе с помощниками Зейналовым и Амирали ездил в Москву, где обслуживал товарищеский матч между сборными России и Нигерии.

Впоследствии во время работы на еврокубковом матче с участием житомирского "Полесья" азербайджанский рефери проигнорировал вопросы журналистов о своей поездке в страну-агрессорку.

Как азербайджанец судил украинцев

В целом за свою карьеру Агаев неоднократно пересекался с украинскими клубами и сборными разных возрастов, в частности судил игры "Динамо", "Зари", "Ворсклы" и "Полесья".

Работа на матчах клубов

Август 2015: Агаев работал на матче "Ворскла" - "Жилина" в квалификации Лиги Европы. Полтавчане одержали победу со счетом 3:1, однако по сумме двух встреч этого оказалось недостаточно для прохода дальше.

Агаев работал на матче "Ворскла" - "Жилина" в квалификации Лиги Европы. Полтавчане одержали победу со счетом 3:1, однако по сумме двух встреч этого оказалось недостаточно для прохода дальше. Декабрь 2019: Обслуживал домашний поединок киевского "Динамо" против швейцарского "Лугано" в групповом раунде Лиги Европы, завершившийся ничьей 1:1.

Обслуживал домашний поединок киевского "Динамо" против швейцарского "Лугано" в групповом раунде Лиги Европы, завершившийся ничьей 1:1. Декабрь 2020: При судействе этого рефери луганская "Заря" в группе Лиги Европы устроила разгром греческого АЕКа в Афинах со счетом 3:0.

При судействе этого рефери луганская "Заря" в группе Лиги Европы устроила разгром греческого АЕКа в Афинах со счетом 3:0. Август 2025 года: Последняя на сегодняшний день официальная встреча - житомирское "Полесье" в квалификации Лиги конференций уступило итальянской "Фиорентине" (0:3).

Работа на матчах украинских сборных

Национальная сборная: В ноябре 2014 года Агаев обслуживал товарищеский матч Украины против Литвы, завершившийся без забитых мячей (0:0). В составе нашей команды с тех пор остался только Андрей Ярмоленко.

В ноябре 2014 года Агаев обслуживал товарищеский матч Украины против Литвы, завершившийся без забитых мячей (0:0). В составе нашей команды с тех пор остался только Андрей Ярмоленко. Молодежные и юношеские сборные: В послужном списке рефери уверенные победы наших юношей. В частности, сборная Украины (U-17) под его наблюдением разбила сверстников из Эстонии (5:1), а команда (U-19) разгромила Черногорию со счетом 4:0.

Грузия – Украина: детали матча

Матч второго тура Лиги наций состоится в понедельник, 28 сентября, на стадионе "Динамо" имени Бориса Пайчадзе в Тбилиси. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

К этой игре сборная Украины подходит после успешного старта в турнире – в первом туре подопечные Андреа Мальдеры на выезде минимально одолели Венгрию (1:0).

Грузины начали групповой этап с домашнего поражения от Северной Ирландии (0:1), после чего местная федерация футбола уволила главного тренера Вилли Саньоля.