Суперматч Англии и Испании, Билич вернулся с победой: результаты матчей Лиги наций 26 сентября

Сборная Испании одержала выездную победу в матче 1-го тура Лиги наций против Англии, а Славен Билич вернулся в сборную Хорватии победой над Чехией. Почти во всех матчах игрового дня было забито по меньшей мере два мяча – исключением стал матч Словении и Шотландии.

Лига А: Испания шокирует "Уэмбли", Модрич снова забивает

В элитном дивизионе Лиги наций вечером 26 сентября сошлись тяжеловесы мирового футбола: в Лондоне, на "Уэмбли" Англия принимала Испанию. Все 90 тысяч зрителей разочарованно выдохнули уже на 2-й минуте матча, когда отличился Ламин Ямаль.

Однако еще до перерыва хозяева исправили положение: точные удары от Энтони Гордона и Гарри Кейна позволили Англии завершить первый тайм на мажорной ноте. Но действующие чемпионы мира и Европы не собирались возвращаться домой с поражением: Алекс Баэна вышел на замену на 55-й минуте, а уже через 5 минут получал поздравления от партнеров после прицельного удара в угол ворот англичан.

К забитому мячу Баэн добавил еще и результативную передачу: Микель Оярсабаль поймал Джеймса Траффорда на том, что вратарь Англии вышел далеко из ворот. Финальный свисток зафиксировал победу Испании со счётом 3:2.

Англия – Испания – 2:3

Голы: Гордон, 36; Кейн, 40 – Ямаль, 2; Баена, 60; Оярсабаль, 74.

В другом матче дивизиона сборная Хорватии в гостях справилась с командой Чехии. Это был первый официальный матч Славена Билича во главе "клетчатых" по возвращении на тренерский мостик главной команды своей страны.

Лука Модрич не знает предела возможностей: 41-летний лидер хорватской команды открыл счет на 47-й минуте. Чехи вскоре отыгрались благодаря голу дама Карабеца. Впрочем, Хорватия показала характер и вырвала победу: подача Ивана Перишича нашла в штрафной чехов Марко Пашалыча, который головой забил решающий мяч.

Кстати, Лука Модрич был признан лучшим игроком матча. Только посмотрите на его статистику в этой игре:

Статистика Луки Модрича в матче Чехия – Хорватия (фото: x.com/Croatian Football)

Чехия – Хорватия – 1:2

Голы: Карабец, 54 – Модрич, 47; Пашалыч, 77.

Лига В: швейцарский кураж

Самым ранним матчем сегодняшнего игрового дня в Лиге наций была игра Словении и Шотландии. Впрочем, завершилась она нулевой ничьей.

Словения – Шотландия – 0:0

А вот Швейцария удалось съездить в гости в Северную Македонию. Голы Фройлера и Амдуни подвергли сомнению перспективы хозяев еще в первой половине матча. Окончательно вопрос о победителе был снят на 74-й минуте, когда Амдуни оформил дубль, установив окончательный счет – 3:0.

Северная Македония – Швейцария – 0:3

Голы: Фройлер, 22; Амдуни, 41, 74.

Лига С: результативные финны, беда Казахстана

Больше матчей состоялось в дивизионе С. Среди неожиданностей отмечаем ничью Казахстана с Фарерскими островами (1:1), причем казахам пришлось спасаться по ходу первого тайма.

А вот Финляндия размялась на команде Сан-Марино: яркая победа со счётом 7:0. Йоэль Похьянпало оформил хет-трик, а Лео Валта отличился двумя мячами.

Болгария – Люксембург – 1:2

Голы: Чандаров, 18 – Баррейро, 37; В.Тилль, 65.

Исландия – Эстония – 1:1

Голы: А.Гудьонсен, 45 – Паскочи, 64.

Обзор матча Исландия – Эстония (видео: Megogo)

Сан-Марино – Финляндия – 0:7

Голы: Похьянпало, 5, 79, 88; Сванбек, 14; Каллман, 33; Валто, 50, 55;

Обзор матча Сан-Марино – Финляндия (видео: Megogo)

Фарерские острова – Казахстан – 1:1

Голы: Самуэльсон, 14 – Ерланов, 26.

Обзор матча Фарерские острова – Казахстан (видео: Megogo)

Албания – Беларусь – 2:0

Голы: с пенальти, Аслани, 34; Мучи, 45+2.

Словакия – Молдова – 2:0

Голы: Шранц, 32; Дуда, 40.

Обзор матча Словакия – Молдова (видео: Megogo)