Суперматч Англії та Іспанії, Біліч повернувся з перемогою: результати матчів Ліги націй 26 вересня

Збірна Іспанії здобула виїзну перемогу в матчі 1-го туру Ліги націй проти Англії, а Славен Біліч повернувся до збірної Хорватії перемогою над Чехією. Майже в усіх матчах ігрового дня було забито щонайменше два м'ячі – виключенням став лише матч Словенії та Шотландії.

Ліга А: Іспанія шокує "Вемблі", Модрич знову забиває

В елітному дивізіоні Ліги націй ввечері 26 вересня зійшлися важковаговики світового футболу: у Лондоні, на "Вемблі" Англія приймала Іспанію. Усі 90 тисяч глядчів розчаровано видихнули вже на 2-й хвилині матчу, коли відзначився Ламін Ямаль.

Однак ще до перерви господарі виправили становище: влучні удари від Ентоні Гордона та Гаррі Кейна дозволили Англії завершити перший тайм на мажорній ноті. Але чинні чемпіони світу та Європи не збиралися повертатися додому із поразкою: Алекс Баена вийшов на заміну на 55-й хвилині, а вже за 5 хвилин отримував привітання від партнерів після прицільного удару в кут воріт англійців.

До забитого м'яча Баена додав ще й результативну передачу: Мікель Оярсабаль зловив Джеймса Траффорда на тому, що воротар Англії вийшов задалеко з воріт. Фінальний свисток зафіксував перемогу Іспанії із рахунком 3:2.

Англія – Іспанія – 2:3

Голи: Гордон, 36; Кейн, 40 – Ямаль, 2; Баена, 60; Оярсабаль, 74.

В іншому матчі дивізіону А збірна Хорватії в гостях впоралася із командою Чехії. Це був перший офіційний матч Славена Біліча на чолі "картатих" після повернення на тренерський місток головної команди своєї країни.

Лука Модрич не знає меж можливостей: 41-річний лідер хорватської команди відкрив рахунок на 47-й хвилині. Чехи невдовзі відігралися, завдяки голу дама Карабеца. Утім, Хорватія показала характер і вирвала перемогу: подача Івана Перішича знайшла у штрафному майданчику чехів Марко Пашалича, який головою забив вирішальний м'яч.

До речі, Луку Модрича було визнано найкращим гравцем матчу. Лише подивіться на його статистику у цій грі:

Статистика Луки Модрича у матчі Чехія – Хорватія (фото: x.com/Croatian Football)

Чехія – Хорватія – 1:2

Голи: Карабец, 54 – Модрич, 47; Пашалич, 77.

Ліга В: швейцарський кураж

Найраннішим матчем сьогоднішнього ігрового дня у Лізі націй була гра Словенії та Шотландії. Утім, завершилася вона нульовою нічиєю.

Словенія – Шотландія – 0:0

А от Швейцарія вдалося з'їздила в гості до Північної Македонії. Голи Фройлера та Амдуні поставили під сумнів перспективи господарів ще у першій половині матчу. Остаточно питання про переможця було знято на 74-й хвилині, коли Амдуні оформив дубль, встановивши остаточний рахунок – 3:0.

Північна Македонія – Швейцарія – 0:3

Голи: Фройлер, 22; Амдуні, 41, 74.

Ліга С: результативні фінни, халепа Казахстану

Найбільше матчів відбулося у дивізіоні С. Серед несподіванок відзначаємо нічию Казахстану із Фарерськими островами (1:1), причому казахам довелося рятуватися по ходу першого тайму.

А от Фінляндія розім'ялася на команді Сан-Марино: яскрава перемога із рахунком 7:0. Йоель Пох'янпало оформив хет-трик, а Лео Валта відзначився двома м'ячами.

Болгарія – Люксембург – 1:2

Голи: Чандаров, 18 – Баррейро, 37; В.Тілль, 65.

Ісландія – Естонія – 1:1

Голи: А.Гудйонсен, 45 – Паскочі, 64.

Огляд матчу Ісландія – Естонія (відео: Megogo)

Сан-Марино – Фінляндія – 0:7

Голи: Пох'янпало, 5, 79, 88; Сванбек, 14; Каллман, 33; Валта, 50, 55;

Огляд матчу Сан-Марино – Фінляндія (відео: Megogo)

Фарерські острови – Казахстан – 1:1

Голи: Самуельсон, 14 – Єрланов, 26.

Огляд матчу Фарерські острови – Казахстан (відео: Megogo)

Албанія – Білорусь – 2:0

Голи: з пенальті, Аслані, 34; Мучі, 45+2.

Словаччина – Молдова – 2:0

Голи: Шранц, 32; Дуда, 40.

Огляд матчу Словаччина – Молдова (відео: Megogo)