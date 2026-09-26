"Не уявляю, як це буде": Костюк прокоментувала рішення МОК та можливі зміни у WTA

Марта Костюк під час зустрічі із журналістами у Києві прокоментувала останні рішення Міжнародного олімпійського комітету щодо участі російських та білоруських спортсменів і можливі зміни у світовому тенісі. Українка зазначила, що наразі не має конкретної інформації від WTA щодо майбутніх рішень.

Українці продовжують нагадувати світу про війну

Тенісистка наголосила, що безпосередньо впливати на рішення міжнародних спортивних організацій вона не може. Водночас Костюк зазначила, що українські спортсмени продовжують робити все від них залежне, щоб привертати увагу до війни в Україні.

"Я нічого не можу сказати конкретно, тому що я не можу жодним чином впливати на це рішення. Ми зі своєї сторони завжди робимо все, що ми можемо, продовжуємо нагадувати світу про те, що відбувається в Україні, продовжуємо представляти Україну. Все, звісно, буде складно. Я поки не знаю і не уявляю, як це буде", – сказала Костюк під час зустрічі із журналістами у Києві.

Українка сподівається на підтримку інших країн

Костюк також висловила сподівання, що інші держави можуть долучитися до підтримки України у разі подальших змін у спортивній політиці щодо представників Росії та Білорусі.

"Я сподіваюся, що можливо, інші країни будуть бойкотувати або намагатися також нам якось допомогти в цій ситуації. Тому що я думаю, що якщо ми будемо самі в цій битві, нам, на жаль, не перемогти", – зазначила тенісистка.

Водночас Марта наголосила, що українські спортсмени реагуватимуть на конкретні рішення в міру їхньої появи.

"Ми будемо вирішувати ці питання по мірі того, як вони будуть надходити. На сьогоднішній день у мене немає ніякої інформації від WTA, що щось буде змінюватися", – підсумувала Костюк.