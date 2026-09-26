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Теннис 26 сентября 2026 · 20:44

"Не представляю, как это будет": Костюк прокомментировала решение МОК и возможные изменения в WTA

Украинская теннисистка заявила, что продолжит напоминать миру о войне в Украине
Даниил Вереитин Даниил Вереитин Руководитель спортивной редакции РБК-Украина
"Не представляю, как это будет": Костюк прокомментировала решение МОК и возможные изменения в WTA
Марта Костюк (фото: Getty Images)
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Марта Костюк во время встречи с журналистами в Киеве прокомментировала последние решения Международного олимпийского комитета по участию российских и белорусских спортсменов и возможные изменения в мировом теннисе. Украинка отметила, что пока нет конкретной информации от WTA о будущих решениях.

Украинцы продолжают напоминать миру о войне

Теннисистка подчеркнула, что напрямую влиять на решения международных спортивных организаций она не может. В то же время Костюк отметила, что украинские спортсмены продолжают делать все от них зависящее, чтобы привлекать внимание к войне в Украине.

"Я ничего не могу сказать конкретно, потому что я не могу никоим образом влиять на это решение. Мы со своей стороны всегда делаем все, что мы можем, продолжаем напоминать миру о происходящем в Украине, продолжаем представлять Украину. Все, конечно, будет сложно. Я пока не знаю и не представляю, как это будет", - сказала Костюк во время встречи.

Украинка надеется на поддержку других стран

Костюк также выразила надежду, что другие государства могут приобщиться к поддержке Украины в случае дальнейших изменений в спортивной политике по отношению к представителям России и Беларуси.

"Я надеюсь, что возможно другие страны будут бойкотировать или пытаться также нам как-то помочь в этой ситуации. Потому что я думаю, что если мы будем сами в этой битве, нам, к сожалению, не победить", – отметила теннисистка.

В то же время Марта подчеркнула, что украинские спортсмены будут реагировать на конкретные решения по мере их появления.

"Мы будем решать эти вопросы по мере того, как они будут поступать. На сегодняшний день у меня нет никакой информации от WTA, что что-то будет меняться", – подытожила Костюк.

Теги: Теннис Марта Костюк
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