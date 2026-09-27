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Теннис 27 сентября 2026 · 06:45

От операции в 17 лет до первой ракетки мира: 7 фактов о Симоне Халеп

Румынской теннисистке – 35 лет и это повод вспомнить ее яркую карьеру
Даниил Вереитин Даниил Вереитин Руководитель спортивной редакции РБК-Украина
От операции в 17 лет до первой ракетки мира: 7 фактов о Симоне Халеп
Симона Халепа (фото: Getty Images)
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Симона Халеп – одна из самых успешных теннисисток своего поколения. Румынка дважды выигрывала турниры Grand Slam, 64 недели возглавляла мировой рейтинг и завершила карьеру в 2025 году. Sport RBC.UA собрал семь фактов, которые помогут лучше понять историю ее карьеры.

Халеп была первой ракеткой мира 64 недели

Симона Халеп впервые возглавила рейтинг WTA 9 октября 2017 года. В целом румынка провела на вершине мирового рейтинга 64 недели. Она также завершала год первой ракеткой мира в 2017 и 2018 годах.

Первый Grand Slam выиграла после трех проигранных финалов

До победы на Roland Garros-2018 Симона уже трижды играла в финалах турниров Grand Slam, но каждый раз проигрывала. В Париже румынка наконец-то получила свой первый большой титул, победив в финале Слоан Стивенс. Халеп выиграла матч в трех сетах после того, как уступала по ходу встречи.

Второй Grand Slam – легендарный финал Wimbledon

В 2019 году Халеп стала чемпионкой Wimbledon. В финале она разгромила Серену Уильямс со счетом 6:2, 6:2, а матч длился всего 56 минут. Для румынки это был второй титул Grand Slam в карьере.

В 17 лет сделала операцию, чтобы продолжить карьеру

В 2009 году румынка перенесла операцию по уменьшению груди. По словам Халеп, это связано не только с личными переживаниями, но и с физическим дискомфортом во время игры и проблемами со спиной. На тот момент теннисистке было всего 17 лет.

Халеп вышла замуж в напряженный период карьеры

В сентябре 2021 года Симона Халеп вышла замуж за Тони Юруца в своем родном городе Констанца. Интересно, что сама теннисистка почти не занималась организацией свадьбы – по ее словам, мужчина взял эту часть на себя, а от нее было только одно конкретное пожелание: белые цветы.

При этом свадьба состоялась в очень насыщенный для Халеп период: за неделю до нее она объявила о завершении многолетнего сотрудничества с тренером Дарреном Кехиллом. А через несколько дней после свадьбы отпраздновала 30-летие.

От операции в 17 лет до первой ракетки мира: 7 фактов о Симоне ХалепСимона Халеп и Тони Юруц (фото: Instagram.com/simonahalep)

Ее карьеру прервало допинговое дело

В 2022 году в организме Халеп обнаружили запрещенное вещество роксадустат, после чего теннисистку временно отстранили от выступлений. В 2023 году ITIA дисквалифицировала ее на четыре года, однако румынка обжаловала решение в Спортивном арбитражном суде. В марте 2024 года CAS сократил срок отстранения до девяти месяцев, после чего Халеп получила возможность вернуться в соревнования.

Халеп завершила карьеру в 33 года

В феврале 2025 года Симона Халеп объявила о завершении профессиональной карьеры после поражения на турнире в Клуж-Напоке. За свою карьеру она выиграла 24 титула WTA и два турнира Grand Slam. В последние годы теннисистка также имела проблемы с физическим состоянием, которые повлияли на решение оставить профессиональный спорт.

Теги: Теннис
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