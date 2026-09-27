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Футбол 27 сентября 2026 · 10:34

Мбаппе получил травму после гола за Францию: в "Реале" сообщили неутешительные новости

Форвард досрочно покинул лагерь сборной и прошел обследование в Мадриде
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Мбаппе получил травму после гола за Францию: в "Реале" сообщили неутешительные новости
Килиан Мбаппе (фото: realmadrid.com)
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Нападающий "Реала" и сборной Франции Килиан Мбаппе получил травму в матче Лиги наций против Турции (1:0). Француз забил единственный гол встречи, но завершить поединок не смог.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальное заявление мадридского клуба.

Травма в матче за сборную

Мбаппе вышел в стартовом составе французской сборной на матч против Турции и открыл счет во встрече. Однако вскоре после забитого гола 27-летний форвард почувствовал боль в левом колене.

Нападающий попытался продолжить игру, однако через несколько минут снова оказался на газоне и попросил замену. После финального свистка Мбаппе покинул расположение национальной команды и вернулся в Мадрид для дополнительного обследования.

Французская федерация сообщала о повреждениях в области колена у форварда.

"Реал" объявил диагноз Мбаппе

Мадридский клуб провел дополнительные медицинские обследования футболиста. По их результатам у Мбаппе диагностировали гиперэкстензию задней капсулы левого колена.

"После проведенных сегодня медицинских обследований нашего игрока Килиана Мбаппе медицинская служба "Реала" диагностировала гиперэкстензию задней капсулы левого колена. Дальнейшее восстановление будет зависеть от динамики", - говорится в официальном заявлении клуба.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, ожидается, что Мбаппе вернется к тренировкам примерно через две недели.

Если этот прогноз подтвердится, француз сможет восстановиться до матчей "Реала" по завершении международной паузы.

Ранее мы сообщили, как завершились матчи Лиги наций 26 сентября.

Теги: Футбол Лига наций Реал Франция
Главные матчи
Кубок Билли Джин Кинг 27 сентября 12:00
Украина - : - Чехия
Лига наций 27 сентября 19:00
Сербия - : - Нидерланды
Лига наций 27 сентября 21:45
Германия - : - Греция
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