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Футбол 27 вересня 2026 · 10:34

Мбаппе отримав травму після гола за Францію: у "Реалі" повідомили невтішні новини

Форвард достроково залишив табір збірної та вже пройшов обстеження в Мадриді
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Мбаппе отримав травму після гола за Францію: у "Реалі" повідомили невтішні новини
Кіліан Мбаппе (фото: realmadrid.com)
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Нападник "Реала" та збірної Франції Кіліан Мбаппе отримав травму в матчі Ліги націй проти Туреччини (1:0). Француз забив єдиний гол зустрічі, але завершити поєдинок не зміг.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційну заяву мадридського клубу.

Травма у матчі за збірну

Мбаппе вийшов у стартовому складі французької збірної на матч проти Туреччини та відкрив рахунок у зустрічі. Однак незабаром після забитого гола 27-річний форвард відчув біль у лівому коліні.

Нападник спробував продовжити гру, проте через кілька хвилин знову опинився на газоні та попросив заміну. Після фінального свистка Мбаппе залишив розташування національної команди та повернувся до Мадрида для додаткового обстеження.

Французька федерація повідомляла про пошкодження в області коліна у форварда.

"Реал" оголосив діагноз Мбаппе

Мадридський клуб провів додаткові медичні обстеження футболіста. За їхніми результатами у Мбаппе діагностували гіперекстензію задньої капсули лівого коліна.

"Після проведених сьогодні медичних обстежень нашого гравця Кіліана Мбаппе медична служба "Реала" діагностувала гіперекстензію задньої капсули лівого коліна. Подальше відновлення залежатиме від динаміки", - йдеться в офіційній заяві клубу.

За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, очікується, що Мбаппе повернеться до тренувань приблизно через два тижні.

Якщо цей прогноз підтвердиться, француз зможе відновитися до матчів "Реала" після завершення міжнародної паузи.

Раніше ми повідомили, як завершилися матчі Ліги націй 26 вересня.

Теги: Футбол Ліга націй Реал Франція
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