Перед матчем против Украины: Сборная Грузии лишилась тренера

Французский специалист Вилли Саноль официально покинул пост главного тренера национальной сборной Грузии. Это произошло после поражения грузин в первом туре Лиги наций.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт Федерации футбола Грузии .

Историческое наследие Вилли Саньоля

Вилли Саньоль возглавлял сборную Грузии с февраля 2021 года и провел во главе команды 57 матчей. Именно под его руководством грузинский футбол добился наибольших успехов в истории:

команда впервые в истории пробилась на чемпионат Европы;

на Евро-2024 "крестоносцы" сенсационно преодолели групповой этап и вышли в 1/8 финала.

"Благодарим Вилли Саньолю за каждую минуту, проведенную с грузинской национальной командой, и за эмоции, которые мы разделили на этом историческом пути", - говорится в заявлении федерации.

Смена на тренерском мостике перед игрой с Украиной

Команду возглавит хорошо знакомый с местным футболом специалист Рамаз Сванадзе. Стороны уже заключили соглашение о сотрудничестве, которое рассчитано до конца 2028 года. Перед новым наставником стоит задача оперативно подготовить сборную к следующему поединку против Украины, который запланирован на 28 сентября.

Отставка состоялась вскоре после домашнего поражения сборной Грузии от команды Северной Ирландии (0:1) в состоявшемся 25 сентября матче Лиги наций.