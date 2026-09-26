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Футбол 26 сентября 2026 · 15:00

Перед матчем против Украины: Сборная Грузии лишилась тренера

Французский специалист ушел с поста после поражения на домашнем стадионе
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Перед матчем против Украины: Сборная Грузии лишилась тренера
Вилли Саньоль был одним из создателей успеха Грузии (Фото: nakrebi.ge)
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Французский специалист Вилли Саноль официально покинул пост главного тренера национальной сборной Грузии. Это произошло после поражения грузин в первом туре Лиги наций.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт Федерации футбола Грузии.

Историческое наследие Вилли Саньоля

Вилли Саньоль возглавлял сборную Грузии с февраля 2021 года и провел во главе команды 57 матчей. Именно под его руководством грузинский футбол добился наибольших успехов в истории:

  • команда впервые в истории пробилась на чемпионат Европы;
  • на Евро-2024 "крестоносцы" сенсационно преодолели групповой этап и вышли в 1/8 финала.

"Благодарим Вилли Саньолю за каждую минуту, проведенную с грузинской национальной командой, и за эмоции, которые мы разделили на этом историческом пути", - говорится в заявлении федерации.

Смена на тренерском мостике перед игрой с Украиной

Команду возглавит хорошо знакомый с местным футболом специалист Рамаз Сванадзе. Стороны уже заключили соглашение о сотрудничестве, которое рассчитано до конца 2028 года. Перед новым наставником стоит задача оперативно подготовить сборную к следующему поединку против Украины, который запланирован на 28 сентября.

Отставка состоялась вскоре после домашнего поражения сборной Грузии от команды Северной Ирландии (0:1) в состоявшемся 25 сентября матче Лиги наций.

Ранее мы сообщали, что Украина минимально победила Венгрию в Лиге наций благодаря голу Данилу Сикану.

Теги: Футбол Лига наций
Главные матчи
Лига наций 26 сентября 16:00
Словения - : - Шотландия
Лига наций 26 сентября 21:45
Чехия - : - Хорватия
Лига наций 26 сентября 21:45
Англия - : - Испания
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