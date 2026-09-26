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Бокс 26 сентября 2026 · 12:30

"Не хочу видеть этот флаг и слышать гимн": Кличко раскритиковал позорное решение по россиянам на Евро-2026 по боксу

Легендарный чемпион призвал пересмотреть решение о допуске страны-агрессорки к турниру
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
"Не хочу видеть этот флаг и слышать гимн": Кличко раскритиковал позорное решение по россиянам на Евро-2026 по боксу
Владимир Кличко на чемпионате Европы по боксу (Фото: bulgarian_boxing_federation, Instagram)
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Бывший чемпион мира по сверхтяжелому весу Владимир Кличко выступил с резкой критикой решения о допуске российских боксеров к чемпионату Европы-2026 под собственной символикой. Украинец заявил об этом во время визита на турнире в Софии.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на болгарское издание BTV Sport.

Резкое заявление Кличко против русской символики

На континентальном первенстве в Болгарии сборная РФ представлена 20 боксерами, которым разрешили выступать под национальным флагом и с использованием гимна.

"Я не доволен решением о том, что российские спортсмены могут выступать под своим флагом и слышать свой гимн. Столько спортсменов, детей, вообще людей потеряли свою жизнь даже во время этого турнира. Мне не нравится, что здесь российский флаг. Надеюсь, это решение будет пересмотрено", - подчеркнул Кличко.

Призыв к сохранению спортивных санкций

Украинский чемпион подчеркнул, что международное сообщество должно удерживать жесткую позицию и продолжать изоляцию страны-агрессорки. По мнению Кличко, наказание для агрессора должно оставаться ощутимым и заметным для всего мира.

"Должны быть последствия! Если последствий нет, когда ты совершаешь зло в обществе, значит, ты его поддерживаешь", - добавил легендарный спортсмен.

Владимир Кличко находится в Софии в статусе специального гостя турнира, где успел встретиться с организаторами и участниками финальных поединков.

Ранее мы сообщали, что Владимир Кличко стал особым гостем чемпионата Европы по боксу.

Теги: Бокс Владимир Кличко
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