"Не хочу видеть этот флаг и слышать гимн": Кличко раскритиковал позорное решение по россиянам на Евро-2026 по боксу

Бывший чемпион мира по сверхтяжелому весу Владимир Кличко выступил с резкой критикой решения о допуске российских боксеров к чемпионату Европы-2026 под собственной символикой. Украинец заявил об этом во время визита на турнире в Софии.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на болгарское издание BTV Sport .

Резкое заявление Кличко против русской символики

На континентальном первенстве в Болгарии сборная РФ представлена 20 боксерами, которым разрешили выступать под национальным флагом и с использованием гимна.

"Я не доволен решением о том, что российские спортсмены могут выступать под своим флагом и слышать свой гимн. Столько спортсменов, детей, вообще людей потеряли свою жизнь даже во время этого турнира. Мне не нравится, что здесь российский флаг. Надеюсь, это решение будет пересмотрено", - подчеркнул Кличко.

Призыв к сохранению спортивных санкций

Украинский чемпион подчеркнул, что международное сообщество должно удерживать жесткую позицию и продолжать изоляцию страны-агрессорки. По мнению Кличко, наказание для агрессора должно оставаться ощутимым и заметным для всего мира.

"Должны быть последствия! Если последствий нет, когда ты совершаешь зло в обществе, значит, ты его поддерживаешь", - добавил легендарный спортсмен.

Владимир Кличко находится в Софии в статусе специального гостя турнира, где успел встретиться с организаторами и участниками финальных поединков.