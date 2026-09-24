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Бокс 24 сентября 2026 · 22:01

Неожиданное появление: Кличко стал особым гостем чемпионата Европы по боксу (видео)

Культовый украинский чемпион прилетел в Болгарию и принял участие в церемонии
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Неожиданное появление: Кличко стал особым гостем чемпионата Европы по боксу (видео)
Владимир Кличко на Евро-2026 (Фото: bulgarian_boxing_federation, Instagram)
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Бывший чемпион мира в сверхтяжелом весе Владимир Кличко посетил чемпионат Европы по боксу, который продолжается в болгарской Софии. Украинский ветеран стал почетным гостем решающих поединков континентального первенства.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальную страницу Федерации бокса Болгарии в Instagram.

Трогательная миссия Кличко в Софии

Федерация бокса Болгарии опубликовала общие фотографии легендарного украинца и президента местной организации Красимира Ининского.

"Дамы и господа, Владимир Кличко в Софии на финалах", - официально сообщила болгарская федерация.

Во время своего визита 48-летний эксчемпион принял участие в социальной миссии: Кличко лично вручил награды и медали спортсменам с синдромом Дауна, выступившим в рамках турнира.

Детали континентального первенства и легендарный бэкграунд

Чемпионат Европы по боксу среди любителей в Болгарии подходит к своему завершению. Соревнования завершатся 26 сентября.

Спортсмены разыгрывают медали в 20 весовых категориях среди мужчин и женщин.

Владимир Кличко за свою профессиональную карьеру провел 69 боев (64 победы, 53 нокаутом), длительное время доминируя в тяжелой весовой категории и удерживая пояса WBA, WBO, IBF и IBO.

Ранее мы сообщали, что украинская боксерша завоевала первое "серебро" сборной на Евро-2026.

Теги: Бокс Владимир Кличко
Главные матчи
Лига наций 24 сентября 21:45
Нидерланды - : - Германия
Лига наций 24 сентября 21:45
Норвегия - : - Дания
Лига наций 24 сентября 21:45
Португалия - : - Уэльс
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