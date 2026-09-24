Неожиданное появление: Кличко стал особым гостем чемпионата Европы по боксу (видео)

Бывший чемпион мира в сверхтяжелом весе Владимир Кличко посетил чемпионат Европы по боксу, который продолжается в болгарской Софии. Украинский ветеран стал почетным гостем решающих поединков континентального первенства.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальную страницу Федерации бокса Болгарии в Instagram .

Трогательная миссия Кличко в Софии

Федерация бокса Болгарии опубликовала общие фотографии легендарного украинца и президента местной организации Красимира Ининского.

"Дамы и господа, Владимир Кличко в Софии на финалах", - официально сообщила болгарская федерация.

Во время своего визита 48-летний эксчемпион принял участие в социальной миссии: Кличко лично вручил награды и медали спортсменам с синдромом Дауна, выступившим в рамках турнира.

Детали континентального первенства и легендарный бэкграунд

Чемпионат Европы по боксу среди любителей в Болгарии подходит к своему завершению. Соревнования завершатся 26 сентября.

Спортсмены разыгрывают медали в 20 весовых категориях среди мужчин и женщин.

Владимир Кличко за свою профессиональную карьеру провел 69 боев (64 победы, 53 нокаутом), длительное время доминируя в тяжелой весовой категории и удерживая пояса WBA, WBO, IBF и IBO.