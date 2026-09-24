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Бокс 24 сентября 2026 · 20:59

Принципиальный финал: украинская боксерша завоевала первое "серебро" сборной на Евро-2026

Титулованная украинка уступила "нейтральной" россиянке
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Принципиальный финал: украинская боксерша завоевала первое "серебро" сборной на Евро-2026
Анна Охота уступила в решающем поединке (Фото: European Boxing)
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Призер чемпионатов Европы и мира Анна Охота завоевала серебряную медаль на чемпионате Европы по боксу среди любителей, который проходит в Софии. В финальном поединке весовой категории до 48 кг украинка уступила представительнице РФ.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Течение финального поединка

В решающем бою континентального первенства Анне Охоте противостояла опытная россиянка Юлия Чумгалакова. Двукратная чемпионка Европы и серебряный призер чемпионата мира-2025 в конце концов победила.

Украинка уступила со счетом 0:5 – судейские записки показали 27-30, 27-30, 27-30, 27-30, 28-29 в пользу россиянки.

В конце концов, Анна Охота получила вицечемпионский титул и пополнила копилку сборной Украины "серебром".

Удачи украинцев в Софии

Соревнования под эгидой World Boxing в столице Болгарии продолжаются с 17 по 25 сентября. В общей сложности в течение девяти дней соревнований спортсмены разыгрывают награды в 20 весовых категориях среди мужчин и женщин.

Достижение Анны Охоты стало очередным успехом нашей команды на турнире – ранее бронзовые награды чемпионата Европы для Украины добыли в борьбе Ирина Луцак и Павел Иллюша.

Ранее мы рассказывали, что Усик получил неожиданную позицию в рейтинге лучших супертяжей Украины.

Теги: Сборная Украины Бокс
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