Принципиальный финал: украинская боксерша завоевала первое "серебро" сборной на Евро-2026

Призер чемпионатов Европы и мира Анна Охота завоевала серебряную медаль на чемпионате Европы по боксу среди любителей, который проходит в Софии. В финальном поединке весовой категории до 48 кг украинка уступила представительнице РФ.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Течение финального поединка

В решающем бою континентального первенства Анне Охоте противостояла опытная россиянка Юлия Чумгалакова. Двукратная чемпионка Европы и серебряный призер чемпионата мира-2025 в конце концов победила.

Украинка уступила со счетом 0:5 – судейские записки показали 27-30, 27-30, 27-30, 27-30, 28-29 в пользу россиянки.

В конце концов, Анна Охота получила вицечемпионский титул и пополнила копилку сборной Украины "серебром".

Удачи украинцев в Софии

Соревнования под эгидой World Boxing в столице Болгарии продолжаются с 17 по 25 сентября. В общей сложности в течение девяти дней соревнований спортсмены разыгрывают награды в 20 весовых категориях среди мужчин и женщин.

Достижение Анны Охоты стало очередным успехом нашей команды на турнире – ранее бронзовые награды чемпионата Европы для Украины добыли в борьбе Ирина Луцак и Павел Иллюша.