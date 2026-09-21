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Бокс 21 сентября 2026 · 15:17

Не первый и не второй: Усик получил неожиданную позицию в рейтинге лучших супертяжей Украины

BoxRec ранжировал украинских боксеров по их достижениям
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Не первый и не второй: Усик получил неожиданную позицию в рейтинге лучших супертяжей Украины
Александр Усик (фото: Getty Images)
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Авторитетный портал BoxRec представил обновленный рейтинг лучших украинских боксеров сверхтяжелого дивизиона за всю историю.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на публикацию на портале.

Тройка лучших в истории Украины

Первую строчку рейтинга занял Владимир Кличко. За время выступлений в хевивейте он доминировал в дивизионе и установил рекорд по количеству побед в боях за титул чемпиона мира – на его счету 23 таких поединка.

Вторую позицию занял его старший брат Виталий Кличко. Легендарный обладатель пояса WBC по завершении карьеры получил статус почетного и вечного чемпиона организации.

Тройку замыкает Александр Усик. Звездный украинец уникальным достижением вписал свое имя в историю, став абсолютным чемпионом мира сначала в тяжелом, а впоследствии и в супертяжелом весе. Напомним, что недавно боксер оствил чемпионские пояса, однако сохраняет статус одной из величайших фигур в истории спорта.

Лучшие украинские супертяжа

Кроме лидеров, в престижный список от BoxRec вошли и другие известные представители украинского профессионального бокса.

Полный топ-10 от BoxRec:

  1. Владимир Кличко
  2. Виталий Кличко
  3. Александр Усик
  4. Вячеслав Глазков
  5. Владимир Вирчис
  6. Владислав Сиренко
  7. Виктор Вихрист
  8. Исмаил Силлах
  9. Алексей Мазикин
  10. Андрей Руденко

Ранее мы сообщили, что Александр Усик вошел в список самых влиятельных персон мирового бокса.

Теги: Бокс Александр Усик Владимир Кличко Виталий Кличко
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