Не первый и не второй: Усик получил неожиданную позицию в рейтинге лучших супертяжей Украины

Авторитетный портал BoxRec представил обновленный рейтинг лучших украинских боксеров сверхтяжелого дивизиона за всю историю.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на публикацию на портале.
Первую строчку рейтинга занял Владимир Кличко. За время выступлений в хевивейте он доминировал в дивизионе и установил рекорд по количеству побед в боях за титул чемпиона мира – на его счету 23 таких поединка.
Вторую позицию занял его старший брат Виталий Кличко. Легендарный обладатель пояса WBC по завершении карьеры получил статус почетного и вечного чемпиона организации.
Тройку замыкает Александр Усик. Звездный украинец уникальным достижением вписал свое имя в историю, став абсолютным чемпионом мира сначала в тяжелом, а впоследствии и в супертяжелом весе. Напомним, что недавно боксер оствил чемпионские пояса, однако сохраняет статус одной из величайших фигур в истории спорта.
Кроме лидеров, в престижный список от BoxRec вошли и другие известные представители украинского профессионального бокса.
Полный топ-10 от BoxRec:
Ранее мы сообщили, что Александр Усик вошел в список самых влиятельных персон мирового бокса.