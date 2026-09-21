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Бокс 21 вересня 2026 · 15:17

Не перший і не другий: Усик отримав несподівану позицію в рейтингу найкращих супертяжів України

BoxRec ранжував українських боксерів за їхніми досягненнями
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Не перший і не другий: Усик отримав несподівану позицію в рейтингу найкращих супертяжів України
Олександр Усик (фото: Getty Images)
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Авторитетний портал BoxRec представив оновлений рейтинг найкращих українських боксерів надважкого дивізіону за всю історію.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на публікацію на порталі.

Трійка найкращих в історії України

Першу сходинку рейтингу посів Володимир Кличко. За час виступів у хевівейті він домінував у дивізіоні та встановив рекорд за кількістю перемог у боях за титул чемпіона світу – на його рахунку 23 такі поєдинки.

Другу позицію зайняв його старший брат Віталій Кличко. Легендарний володар пояса WBC після завершення кар'єри отримав статус почесного й вічного чемпіона організації.

Трійку замикає Олександр Усик. Зірковий українець унікальним досягненням вписав своє ім'я в історію, ставши абсолютним чемпіоном світу спочатку у важкій, а згодом і в суперважкій вазі. Нагадаємо, нещодавно боксер залишив чемпіонські пояси, проте зберігає статус однієї з найвеличніших фігур в історії спорту.

Найкращі українські супертяжі

Окрім лідерів, до престижного списку від BoxRec увійшли й інші відомі представники українського професійного боксу.

Повний топ-10 від BoxRec:

  1. Володимир Кличко
  2. Віталій Кличко
  3. Олександр Усик
  4. В'ячеслав Глазков
  5. Володимир Вірчис
  6. Владислав Сіренко
  7. Віктор Вихрист
  8. Ісмаїл Сіллах
  9. Олексій Мазікін
  10. Андрій Руденко

Раніше ми повідомили, що Олександр Усик увійшов до списку найвпливовіших персон світового боксу.

Теги: Бокс Олександр Усик Володимир Кличко Віталий Кличко
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