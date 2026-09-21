Не перший і не другий: Усик отримав несподівану позицію в рейтингу найкращих супертяжів України

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на публікацію на порталі .

Трійка найкращих в історії України

Першу сходинку рейтингу посів Володимир Кличко. За час виступів у хевівейті він домінував у дивізіоні та встановив рекорд за кількістю перемог у боях за титул чемпіона світу – на його рахунку 23 такі поєдинки.

Другу позицію зайняв його старший брат Віталій Кличко. Легендарний володар пояса WBC після завершення кар'єри отримав статус почесного й вічного чемпіона організації.

Трійку замикає Олександр Усик. Зірковий українець унікальним досягненням вписав своє ім'я в історію, ставши абсолютним чемпіоном світу спочатку у важкій, а згодом і в суперважкій вазі. Нагадаємо, нещодавно боксер залишив чемпіонські пояси, проте зберігає статус однієї з найвеличніших фігур в історії спорту.

Найкращі українські супертяжі

Окрім лідерів, до престижного списку від BoxRec увійшли й інші відомі представники українського професійного боксу.

Повний топ-10 від BoxRec: