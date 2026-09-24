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Бокс 24 вересня 2026 · 20:59

Принциповий фінал: українська боксерка виборола перше "срібло" збірної на Євро-2026

Титулована українка поступилася "нейтральній" росіянці
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Принциповий фінал: українська боксерка виборола перше "срібло" збірної на Євро-2026
Анна Охота поступилась у вирішальному поєдинку (Фото: European Boxing)
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Призерка чемпіонатів Європи та світу Анна Охота здобула срібну медаль на чемпіонаті Європи з боксу серед любителів, який проходить у Софії. У фінальному поєдинку вагової категорії до 48 кг українка поступилася представниці РФ.

Про це повідомляє Sport RBC.UA.

Перебіг фінального поєдинку

У вирішальному бою континентальної першості Анні Охоті протистояла досвідчена росіянка Юлія Чумгалакова. Дворазова чемпіонка Європи та срібна призерка чемпіонату світу-2025 зрештою перемогла.

Українка поступилась з рахунком 0:5 - суддівські записки показали 27-30, 27-30, 27-30, 27-30, 28-29 на користь росіянки.

Зрештою, Анна Охота здобула віцечемпіонський титул та поповнила скарбничку збірної України "сріблом".

Успіхи українців у Софії

Змагання під егідою World Boxing у столиці Болгарії тривають з 17 по 25 вересня. Загалом протягом дев'яти днів змагань спортсмени розігрують нагороди у 20 вагових категоріях серед чоловіків і жінок.

Здобуток Анни Охоти став черговим успіхом нашої команди на турнірі - раніше бронзові нагороди чемпіонату Європи для України вибороли Ірина Луцак та Павло Іллюша.

Раніше ми розповідали, що Усик отримав несподівану позицію в рейтингу найкращих супертяжів України.

Теги: Збірна України Бокс
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