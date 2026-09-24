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Бокс 24 вересня 2026 · 16:35

За крок до фіналу: збірна України з боксу здобула ще одну "бронзу" на чемпіонаті Європи

Павло Іллюша поступився в півфінальному матчі
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
За крок до фіналу: збірна України з боксу здобула ще одну "бронзу" на чемпіонаті Європи
Павло Іллюша не зміг виграти четвертий бій на турнірі (Фото: European Boxing)
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Український боксер Павло Іллюша посів третє місце на чемпіонаті Європи з боксу серед любителів, який проходить під егідою World Boxing у Софії. У півфінальному поєдинку ваговій категорії до 80 кг українець поступився представнику Сербії.

Про це повідомляє Sport RBC.UA.

Деталі півфінального поєдинку

У півфіналі, який відбувся 24 вересня, чинний чемпіон України та переможець престижного турніру Strandja протистояв сербу Растко Сімічу. На жаль, поєдинок завершився з рахунком 4:0 на користь серба.

Суддівські записки показали 27-29, 27-29, 27-29, 27-29, 28-28 на користь боксера із Сербії. В підсумку Іллюша зупинився у кроці від фіналу та виборов бронзову нагороду.

Успіхи збірної України в Софії

Континентальна першість у столиці Болгарії триває з 17 по 25 вересня. Загалом протягом дев'яти днів змагань спортсмени розігрують медалі у 20 вагових категоріях серед чоловіків та жінок.

Здобуток Павла Іллюші став вже другою нагородою для нашої команди на цьому турнірі - раніше володаркою бронзової медалі у жіночій сітці стала Ірина Луцак.

Також зазначимо, що гарантували собі медалі Айдер Абдураімов, Ганна Охота та Ельвін Алієв. Всі вони вийшли у фінали в своїх категоріях.

Раніше ми розповідали, що Усик отримав несподівану позицію в рейтингу найкращих супертяжів України.

Теги: Бокс Збірна України
Головні матчі
Ліга націй 24 вересня 21:45
Нідерланди - : - Німеччина
Ліга націй 24 вересня 21:45
Норвегія - : - Данія
Ліга націй 24 вересня 21:45
Португалія - : - Вельс
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