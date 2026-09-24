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Бокс 24 сентября 2026 · 16:35

В шаге от финала: сборная Украины по боксу получила еще одну "бронзу" на чемпионате Европы

Павел Илья уступил в полуфинальном матче
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
В шаге от финала: сборная Украины по боксу получила еще одну "бронзу" на чемпионате Европы
Павел Ильюша не смог выиграть четвертое сражение на турнире (Фото: European Boxing)
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Украинский боксер Павел Иллюша занял третье место на чемпионате Европы по боксу среди любителей, проходящего под эгидой World Boxing в Софии. В полуфинальном поединке весовой категории до 80 кг украинец уступил представителю Сербии.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Подробности полуфинального поединка

В полуфинале, состоявшемся 24 сентября, действующий чемпион Украины и победитель престижного турнира Strandja противостоял сербу Растко Симичу. К сожалению, поединок завершился со счетом 4:0 в пользу серба.

Судейские записки показали 27-29, 27-29, 27-29, 27-29, 28-28 в пользу боксера из Сербии. В итоге Илья остановился в шаге от финала и завоевал бронзовую награду.

Успехи сборной Украины в Софии

Континентальное первенство в столице Болгарии проходит с 17 по 25 сентября. В общей сложности в течение девяти дней соревнований спортсмены разыгрывают медали в 20 весовых категориях среди мужчин и женщин.

Достижение Павла Иллюши стало уже второй наградой для нашей команды на этом турнире - ранее обладательницей бронзовой медали в женской сетке стала Ирина Луцак .

Также отметим, что гарантировали медали Айдер Абдураимов, Анна Охота и Эльвин Алиев. Все они вышли в концовки в своих категориях.

Ранее мы рассказывали, чтоУсик получил неожиданную позицию в рейтинге лучших супертяжел Украины.

Теги: Бокс Сборная Украины
Главные матчи
Лига наций 24 сентября 21:45
Нидерланды - : - Германия
Лига наций 24 сентября 21:45
Норвегия - : - Дания
Лига наций 24 сентября 21:45
Португалия - : - Уэльс
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