Несподівана поява: Кличко став особливим гостем чемпіонату Європи з боксу (відео)

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Володимир Кличко завітав на чемпіонат Європи з боксу, який триває в болгарській Софії. Український ветеран став почесним гостем вирішальних поєдинків континентальної першості.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційну сторінку Федерації боксу Болгарії в Instagram .

Зворушлива місія Кличка у Софії

Федерація боксу Болгарії опублікувала спільні фотографії легендарного українця та президента місцевої організації Красиміра Інінського.

"Пані та панове, Володимир Кличко у Софії на фіналах", - офіційно повідомила болгарська федерація.

Під час свого візиту 48-річний ексчемпіон узяв участь у соціальній місії: Кличко особисто вручив нагороди та медалі спортсменам із синдромом Дауна, які виступили у межах турніру.

Деталі континентальної першості та легендарний бекграунд

Чемпіонат Європи з боксу серед любителів у Болгарії підходить до свого завершення. Змагання завершаться 26 вересня.

Спортсмени розігрують медалі у 20 вагових категоріях серед чоловіків і жінок.

Володимир Кличко за свою професійну кар'єру провів 69 боїв (64 перемоги, 53 нокаутом), тривалий час домінуючи в надважкій ваговій категорії та утримуючи пояси WBA, WBO, IBF і IBO.