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Бокс 24 вересня 2026 · 22:01

Несподівана поява: Кличко став особливим гостем чемпіонату Європи з боксу (відео)

Культовий український чемпіон прилетів до Болгарії та взяв участь у церемонії
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Несподівана поява: Кличко став особливим гостем чемпіонату Європи з боксу (відео)
Володимир Кличко на Євро-2026 (Фото: bulgarian_boxing_federation, Instagram)
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Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Володимир Кличко завітав на чемпіонат Європи з боксу, який триває в болгарській Софії. Український ветеран став почесним гостем вирішальних поєдинків континентальної першості.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційну сторінку Федерації боксу Болгарії в Instagram.

Зворушлива місія Кличка у Софії

Федерація боксу Болгарії опублікувала спільні фотографії легендарного українця та президента місцевої організації Красиміра Інінського.

"Пані та панове, Володимир Кличко у Софії на фіналах", - офіційно повідомила болгарська федерація.

Під час свого візиту 48-річний ексчемпіон узяв участь у соціальній місії: Кличко особисто вручив нагороди та медалі спортсменам із синдромом Дауна, які виступили у межах турніру.

Деталі континентальної першості та легендарний бекграунд

Чемпіонат Європи з боксу серед любителів у Болгарії підходить до свого завершення. Змагання завершаться 26 вересня.

Спортсмени розігрують медалі у 20 вагових категоріях серед чоловіків і жінок.

Володимир Кличко за свою професійну кар'єру провів 69 боїв (64 перемоги, 53 нокаутом), тривалий час домінуючи в надважкій ваговій категорії та утримуючи пояси WBA, WBO, IBF і IBO.

Раніше ми повідомляли, що українська боксерка виборола перше "срібло" збірної на Євро-2026.

Теги: Бокс Володимир Кличко
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Ліга націй 24 вересня 21:45
Нідерланди - : - Німеччина
Ліга націй 24 вересня 21:45
Норвегія - : - Данія
Ліга націй 24 вересня 21:45
Португалія - : - Вельс
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