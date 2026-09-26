Королева теннисного мира: 7 фактов о Серене Уильямс

Серена Уильямс – одна из самых известных теннисисток в истории и обладательница 23 титулов Grand Slam в одиночном разряде. Американка побеждала на крупнейших турнирах мира, четырежды становилась олимпийской чемпионкой, а в 2017 году выиграла Australian Open, будучи беременной.

Выиграла Australian Open, будучи беременной

В 2017 году Серена Уильямс выиграла Australian Open, победив в финале свою сестру Венус со счетом 6:4, 6:4. Впоследствии стало известно, что на момент турнира американка была беременна. Этот титул стал для Серены 23-м на турнирах Grand Slam в одиночном разряде – рекордом Открытой эры.

Владела четырьмя титулами Grand Slam одновременно

Впервые это произошло в период победы на Roland Garros-2002 и до Australian Open-2003. Во второй раз Уильямс повторила достижения в 2014–2015 годах – от US Open-2014 до Wimbledon-2015. Такой цикл побед получил название "Serena Slam".

Имеет четыре олимпийские золотые медали

Одну золотую награду Серена завоевала в одиночном разряде – на Олимпиаде-2012 в Лондоне. Еще три олимпийских золота она выиграла в парном разряде вместе с сестрой Венус в 2000, 2008 и 2012 годах. Благодаря этому Уильямс стала единственной теннисисткой, выигрывавшей Career Golden Slam и в одиночном, и в парном разряде.

Серена Уильямс на Олимпиаде-2012 (фото: Olympics.com)

319 недель возглавляла мировой рейтинг

Уильямс провела 319 недель на первом месте рейтинга WTA. При этом 186 недель американка оставалась лидером мирового тенниса. По длительности непрерывного пребывания на вершине она повторила рекорд Штеффи Граф.

23 титула Grand Slam – рекорд Открытой эры

Серена Уильямс выиграла 23 турнира Grand Slam в одиночном разряде. Это самый большой показатель среди теннисисток в Открытой эре, которая началась в 1968 году. В истории женского тенниса больше титулов у австралийки Маргарет Корт – 24.

Серене Уильямс идут титулы Grand Slam (фото: WTA)

2013 год – лучший в карьере?

В этом году Серена выиграла 78 из 82 проведенных матчей и получила 11 титулов WTA. Среди них были победы на Roland Garros и US Open. По итогам сезона американка заработала более 12 миллионов долларов призовых – на тот момент это был рекорд женского тенниса за год.

Первый Grand Slam – в 17 лет

В 1999 году Уильямс стала чемпионкой US Open, победив в финале швейцарку Мартину Хингис. На тот момент американцы было всего 17 лет. Эта победа стала первым титулом Grand Slam в ее карьере, которая принесла ей 23 трофея в одиночном разряде.