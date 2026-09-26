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Бокс 26 вересня 2026 · 12:30

"Не хочу бачити цей прапор і чути гімн": Кличко розкритикував ганебне рішення щодо росіян на Євро-2026 з боксу

Легендарний чемпіон закликав переглянути рішення щодо допуску країни-агресорки до турніру
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
"Не хочу бачити цей прапор і чути гімн": Кличко розкритикував ганебне рішення щодо росіян на Євро-2026 з боксу
Володимир Кличко на чемпіонаті Європи з боксу (Фото: bulgarian_boxing_federation, Instagram)
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Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Володимир Кличко виступив із різкою критикою рішення про допуск російських боксерів до чемпіонату Європи-2026 під власною символікою. Українець заявив про це під час візиту на турнірі у Софії.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на болгарське видання BTV Sport.

Різка заява Кличка проти російської символіки

На континентальній першості в Болгарії збірна РФ представлена 20 боксерами, яким дозволили виступати під національним прапором та з використанням гімну.

"Я не задоволений рішенням про те, що російські спортсмени можуть виступати під своїм прапором і чути свій гімн. Стільки спортсменів, дітей, взагалі людей втратили свої життя навіть під час цього турніру. Мені не подобається, що тут російський прапор. Сподіваюся, це рішення буде переглянуто", - наголосив Кличко.

Заклик до збереження спортивних санкцій

Український чемпіон підкреслив, що міжнародна спільнота повинна утримувати жорстку позицію та продовжувати ізоляцію країни-агресорки. На думку Кличка, покарання для агресора мають залишатися відчутними та помітними для всього світу.

"Мають бути наслідки! Якщо наслідків немає, коли ти чиниш зло в суспільстві, значить, ти його підтримуєш", - додав легендарний спортсмен.

Володимир Кличко перебуває у Софії у статусі спеціального гостя турніру, де вже встиг зустрітися з організаторами та учасниками фінальних поєдинків.

Раніше ми повідомляли, що Володимир Кличко став особливим гостем чемпіонату Європи з боксу.

Теги: Бокс Володимир Кличко
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