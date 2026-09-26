Безошбичная в сборной: Калинина вывела сборную Украины вперед в полуфинале Кубка Билли Джин Кинг

Сборная Украины по теннису вышла вперед в полуфинальном противостоянии Кубка Билли Джин Кинг против команды Италии. Первую победу нашей сборной одержала Ангелина Калинина, которая в двух сетах одолела Тайру Катерину Грант.

О ходе и результате матча сообщает Sport RBC.UA.

Уверенный старт Калининой в Шэньчжэне

Первая встреча полуфинального матча в Китае длилась 1 час 25 минут. Ангелина Калинина (WTA 48) уверенно одолела Тайру Грант (WTA 150) со счетом 6:3, 6:4. Это была первая очная встреча теннисисток на корте.

Благодаря этому успеху Калинина продлила свою беспроигрышную серию за сборную. Украинка одержала 4-ю победу в 4-х одиночных матчах за национальную команду. В целом это уже пятая победа Ангелины в командном турнире.

Кубок Билли Джин Кинг, 1/2 финала

Ангелина Калинина (Украина) – Тайра Грант (Италия) – 6:3, 6:4

Что нужно Украине для выхода в финал

После первой игры счет в противостоянии Украина – Италия стал 1:0. Чтобы добыть в финале место, украинским теннисисткам достаточно выиграть один из двух оставшихся поединков.

Следующим матчем станет вторая одиночная игра, где на корт выйдут лидер сборных - украинка Элина Свитолина (WTA 7) и итальянка Жасмин Паолини (WTA 20).

В случае победы итальянской спортсменки состоится парный матч. От Украины заявлены Ангелина Калинина и Людмила Киченок, от Италии – Сара Эррани и Жасмин Паолини.

Победитель украинско-итальянского поединка в финале Кубка Билли Джин Кинг сыграетпротив сборной Чехии.

Напомним, на четвертьфинальной стадиисборная Украины успешно прошла команду Бельгии.